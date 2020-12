Snipes betreibt über 350 Stores weltweit, primär in der DACH-Region und dem benachbarten Ausland. Im Jahre 2018 kamen im Rahmen einer Übernahme 60 Stores in den USA dazu. Ein mutiger Schritt für einen Kölner Einzelhändler ins Mutterland von Sneaker und HipHop-Fashion. Doch als Tochter von Europas größtem Schuhhändler hat Snipes beste Beziehungen zu Brands wie Nike und die finanzielle Unterstützung.

Vor Weihnachten zeigte Snipes das sie auch in den USA am Puls des Marktes sind. In der Snipes Filiale im Herzen von Chicago präsentierte Nike den neusten Basketball-Boot Air Jordan XI Jubilee. Wo wenn nicht in der Heimat von Michael Jordan und den Chicago Bulls lässt sich ein Release besser zelebrieren?

Zum Launch des Air Jordan XI Jubilee kooperierte Snipes und Nike mit dem Künstler Matthew Senna zusammen, um eine spezielle Jubiläumsskulptur der Air Jordan XI-Silhouette zu schaffen. Senna ist bekannt für seine Jordan-Skulpturen, die er aus verschiedenen unkonventionellen Materialien wie Messing oder Beton anfertigt.

Die Snipes Stores in den USA sind in den 2018 übernommenen KicksUSA Filialen untergebracht und im Vergleich zu den europäischen Stores noch recht nüchtern eingerichtet. Große Digital Signage Installationen, hippe Cap und Sneaker Cams fehlen im nüchternen KicksUSA Konzept bisher. Doch es ist anzunehmen das die Stores nach Umbau an das Snipes Retaildesign angepasst werden. Die gegenwärtige Corona-Pandemie hat den stationären Einzelhandel in Nordamerika besonders hart getroffen.

Aber unabhängig von Umbau und Corona hat Snipes in Chicago den Store zum Release des Air Jordan XI Jubilee mit einem großen verspiegelter Würfel zur Experience-Destination umgebaut. Neben der Jubiläumsskulptur von Matthew Senna schmückten noch dutzende von Röhren-TVs die Promotionfläche mit Videos von Michael Jordan. Ein Fest für Jordan und Digital Signage Fans.