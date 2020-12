Gerade in der aktuellen Krisenzeit stehen Händler vor der Herausforderung, Kunden mit besonderen Shopping-Experiences in den Store zu holen. Die spanische Damenmode-Kette Bershka entschied sich für einen Hingucker direkt im Eingangsbereich seines neuen Flagship-Stores in Amsterdam. Die Idee, welche der spanische Integrator instronic umsetzte: auf Basis von Videokunst und Beleuchtung ein digitales Kunstwerk schaffen.

Die einzeln aufgehängten Blöcke sind an den schmalen Rändern mit Stretch-Displays bestückt, die zusammen die digitale Leinwand bilden. Je nach Perspektive des Betrachters und Content ergeben sich beim Blick auf die Installation, egal ob im Store oder von der Straße aus, faszinierende Kunstwerke.

Weiter hinten im Store platzierte der Digital Retail-Experte zusätzliche Displays, die mit der Kunstinstallation harmonisieren und die Aufmerksamkeit ins Innere ziehen sollen. Mehr Eindrücke vom Projekt zeigt instronic auf seiner Webseite.