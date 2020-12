Schulen verfügen meist nicht über Personal mit den notwendigen Fachkenntnissen, um durch den Digitalpakt Schule geförderte Projekte umzusetzen. Allerdings können Reseller und Systemhäuser schon unterstützen, bevor es an die technische Umsetzung geht, denn die Herausforderungen beginnen oft schon mit der Beantragung der Fördergelder. Wie genau, darüber informiert Distributor Ingram Micro am kommenden Mittwoch den 16. Dezember um 16 Uhr in einem Webinar.

Interessierte können erfahren, welche Rolle der Föderalismus hier spielt, warum ein Medienentwicklungsplan so wichtig ist und wobei Reseller und Systemhäuser den Schulen und Schulträgern helfen dürfen – und wobei nicht. Die Referentinnen Dr. Sarah Henkelmann und Edith Laga sind Expertinnen für diese Fragen und engagieren sich im Netzwerk Digitale Bildung für zeitgemäßen Unterricht mit digitalen Werkzeugen.

„Ingram Micro setzt beim Thema Digital Education auf einen übergeordneten Ansatz, die Webinar-Reihe zum Digitalpakt Schule ist ein Teil davon. Für 2021 planen wir weitere Webinar-Termine“, sagt Christine Peters, Senior Manager Display & Digital Signage bei Ingram Micro. Der Distributor entwickelt außerdem IT-Lösungen für das digitale Klassenzimmer und bietet ein breites Angebot an Finanzierungs- und Leasingangeboten, die speziell auf die Anforderungen des Digitalpakts zugeschnitten sind.

Die Anmeldung zum Webinar ist hier möglich.