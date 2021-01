Seit dem vergangenen Jahr verleiht die ISE-Mutter AVIXA die AV Experience Awards um ergebnisorientierte Projekte zu würdigen und die Frage zu beantworten: Wie hat ProAV ein gewünschtes Erlebnis erst ermöglicht?“, so Joé Lloyd, Senior Director of Communications, AVIXA. „Im ersten Jahr haben wir Projekte gesehen, bei denen Medientechnik auf einfallsreiche Weise in der ganzen Welt eingesetzt wurde – von New York bis Kopenhagen, von London bis Nanjing. Wir freuen uns darauf, erneut die Arbeit der talentierten AV-Community zu sehen.“

Die verschiedenen Kategorien des Programms zeigen, wie durchdachtes Design und Ausführung dabei helfen können, die unterschiedlichen Ziele der Projekte zu erreichen.

Best Dynamic Art Experience feiert AV als Kunst – sei es, um zu verblüffen, ein kulturelles Herzstück zu schaffen, Menschen zu energetisieren, einen Funktionsraum mit neuem Leben zu füllen oder Informationen auf stimulierende Weise darzustellen.

feiert AV als Kunst – sei es, um zu verblüffen, ein kulturelles Herzstück zu schaffen, Menschen zu energetisieren, einen Funktionsraum mit neuem Leben zu füllen oder Informationen auf stimulierende Weise darzustellen. Best In-Person Experience würdigt, wenn AV strategisch eingesetzt wird, um Besucher oder Teilnehmer zu inspirieren und zu motivieren, dieses Erlebnis in der realen Welt erfahren zu wollen.

würdigt, wenn AV strategisch eingesetzt wird, um Besucher oder Teilnehmer zu inspirieren und zu motivieren, dieses Erlebnis in der realen Welt erfahren zu wollen. Best Individualized Experience zeichnet Anwendungen aus, bei denen Technologie personalisierte Erlebnisse schafft oder eine Interaktion ermöglicht, die auf den Einzelnen zugeschnitten ist.

zeichnet Anwendungen aus, bei denen Technologie personalisierte Erlebnisse schafft oder eine Interaktion ermöglicht, die auf den Einzelnen zugeschnitten ist. Best Immersive Experience honoriert illusionäre oder simulierte Umgebungen, die den Einzelnen in ein multisensorisches Erlebnis versetzen und mit Hilfe von Inhalt, Raum und Technologie einhüllen.

honoriert illusionäre oder simulierte Umgebungen, die den Einzelnen in ein multisensorisches Erlebnis versetzen und mit Hilfe von Inhalt, Raum und Technologie einhüllen. Best Flexible Space hebt AV-Installationen hervor, die Räume schaffen, die sich ständig verändern, anpassungsfähig sind und die Aktivitäten erleichtern, die in ihnen stattfinden.

hebt AV-Installationen hervor, die Räume schaffen, die sich ständig verändern, anpassungsfähig sind und die Aktivitäten erleichtern, die in ihnen stattfinden. Best Collaborative Experience ehrt AV-Anwendungen, die Menschen durch Technologie so nah wie möglich zusammenbringen, wenn ein persönlicher Kontakt nicht möglich ist.

Die Einreichungen können von allen am Projekt Beteiligten eingereicht werden, unabhängig davon, ob es sich um den Projektinitiator, die Kreativ- oder Technologieagentur oder den Kunden selbst handelt. Dazu gehören Markenagenturen, Designbüros, AV-Berater, Designer und Integratoren, AV-Hersteller und andere.

AVIXA arbeitet bei den Awards auch mit weiteren Branchenorganisationen aus der ganzen Welt zusammen, darunter die Association of Luxury Suite Directors, Hospitality Technology Next Generation und EUNIS, der European University Information Systems Organization. Damit ermöglichen die AV Experience Awards den Finalisten und Gewinnern von Projektpreisen in bestimmten vertikalen Märkten eine noch größere Aufmerksamkeit für deren kreative Leistung.

Um berücksichtigt zu werden, sollten die Projekte im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 15. Februar 2021 abgeschlossen sein oder stattgefunden haben. Die Teilnahme an der Bewerbung ist derzeit offen und endet am 12. März 2021. Weitere Informationen unter avxawards.avixa.org.

Die Shortlist wird am 18. Mai bekannt gegeben und die Awards werden in einer virtuelle Zeremonie im Juli vergeben.