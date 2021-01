LG Display präsentiert in der zweiten Januarwoche im digitalen CES-Showroom CES weitere Use-Cases für die exklusiv von LG Display produzierten Transparent OLED Displays. Zu einem der bemerkenswertesten Einsatzszenarien zählt eine Smart Bed Lösung, einem Rahmen, der am Fußende eines Bettes ausgefahren werden kann. Auf Knopfdruck fährt das 55-Zoll-Transparent-OLED-Display des Smart Bed aus dem Rahmen, um Informationen oder TV-Inhalte in verschiedenen Bildschirmverhältnissen anzuzeigen, ohne dabei die klare Bildqualität zu beeinträchtigen, die nicht auf Hintergrundbeleuchtung angewiesen ist. Dank des in den Rahmen eingebetteten Cinematic Sound OLED (CSO) ist es außerdem nicht nötig, den Raum im Schlafzimmer mit externen Lautsprechern auszustatten. Darüber hinaus kann der bewegliche Rahmen des Smart Bed-Displays an verschiedene Orte im Haus gerollt werden, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer zu erfüllen.

LG Display präsentiert B2B-Kunden auf der CES 2021 auch neue Digital Signage Use-Cases:

Eine Sushi-Bar in der ein 55-Zoll-Transparent-OLED-Display als Digitales Menü Board und als Spukschutz eingesetzt wird. Während die Gäste auf ihre Bestellung warten, können sie einen Film oder ein Fernsehprogramm sehen, während sie gleichzeitig auf der anderen Seite des Displays den Koch bei der Zubereitung ihrer Speisen beobachten. Im Zeitalter von Corona bietet das Einsatzszenario neben Information und Unterhaltung auch der Vorteil einer transparenten Trennwand – ein Digital Signage Spuckschutz.

Nicht neu aber trotzdem faszinierend ist der U-Bahn Use Case von LG Display. Ein 55”-Transparent-OLED-Display wurde in das Fenster eines U-Bahn-Zugs integriert. An Bord können die Fahrgäste durch das transparente Display, das ein traditionelles Fenster ersetzt, nach draußen schauen während sie Informationen wie U-Bahn-Linienpläne, Wetterinformationen und andere Nachrichten lesen können.

Die Transparent OLED von LG Display erreichen eine Transparenz von 40 %, verglichen mit transparenten LCD mit nur 10 % Transparenz. Die Koreaner erwarten eine wachsende Nachfrage nach Transparent OLED besonders in Digital Signage Projekten rund um Smart Homes, Smart Buildings und Mobilität (Autonome Fahrzeuge, Flugzeuge und U-Bahnen).

Die Digital Signage Schwester LG Electronics Information Displays bietet fertige Transparent OLED-Displays für Integratoren an während LG Display nur die OLED-Panels anbietet. Zusätzlich sind auch transparente Touch-OLEDs über die Lang AG verfügbar.