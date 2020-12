Großer Auftritt für smarten Zutritt: LG Electronics und der schwedische Hersteller von automatischen Türen Assa Abloy Entrance System entwickeln gemeinsam transparente OLED-Automatiktüren. Dabei werden transparente OLED-Displays von LG und die LG-eigene Content-Management-Software SuperSign mit einer automatischen Glasschiebetür von Assa Abloy kombiniert. Das Ergebnis ist eine durchsichtige smarte Schiebetür, die ganz nach Bedarf Mitarbeiter und Kunden begrüßen, wichtige Infos vermitteln und unaufdringlich Werbe- und Marketinginhalte ausspielen kann.

Die Objekte hinter dem Display bleiben durch die Transparenz sichtbar. Das lässt die Tür mit der Umgebung harmonisieren. Das robuste Design mit gehärtetem Glas vor den Displays garantiert Widerstandsfähigkeit und Sicherheit in den automatischen Schiebetüren. Die Darstellung übernimmt die WRGB-Technologie von LG zwischen den Glasfronten, die Farben mit außergewöhnlicher Helligkeit und hohem Kontrast darstellt. Dabei wird jeder der selbstleuchtenden RGB OLED-Bildpunkte um eine zusätzliche weiße Diode ergänzt.

Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen „eine aufregende neue digitale Umgebung schaffen“ und „neue Einsatzbereiche für LGs transparente Displays erschließen“. Bislang kommen die transparenten OLED von LG etwa in Kühlschranktüren oder auch den Fenstern der U-Bahn in China zum Einsatz. Oder sind bei transparenten TV-Geräten von Panasonic und Xiaomi verbaut.

Die neue Technologie kann laut den beiden Partnerunternehmen ganz einfach an unterschiedliche Eingänge angepasst werden. Damit könnten die transparenten OLED-Automatiktüren ihren Platz etwa an Flughäfen, Shopping-Malls, Eingängen von Unternehmenszentralen oder auch in deren Meetingräumen finden.

Die innovative und bislang einzigartige Lösung soll noch in dieser Woche mit Blick auf spezielle kommerzielle Anwendungen vorgestellt werden, nachdem LG und Assa Abloy nun eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet haben.