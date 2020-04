Die Kollegen von Sixteen:Nine sind auf eine interessante Installation in China gestoßen. Die U-Bahn-Linie 6 in der Hauptstadt Beijing hat in die Personenwagen transparente digitale Fenster integriert. Dabei handelt es sich vermutlich um transparente OLED-Displays, die auch auf der ISE 2020 im Frühling für interessante Vorzeigeprojekte eingesetzt wurden. Die Technologie bietet durchaus Mehrwert: während der Fahrt sehen Pendler statt dunkler Tunnelwand auf den Displays Informationen zur Strecke und dem nächsten Bahnhof sowie Werbung und Unterhaltung, ganz ähnlich wie die bekannten Screens beispielweise an der Decke im Zugabteil.



Für Pendler düften die noch recht junge und wenig verbreitete Tech einen futuristischen Wow-Effekt erzielen. Allerdings sind die U-Bahnen der chinesischen Hauptstadt berüchtigt für das hohe Personenaufkommen, dass sie täglich transportieren. Entsprechend stehen die meisten Pendler und nur die wenigen Glücklichen, die einen Sitzplatz ergattern konnten, kommen tatsächlich in den Genuß der digitalen Fenster.