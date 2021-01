Sieben Meter lang ist die neue interaktive Kaffeetafel der Kaffeerösterei Dinzler. Zwischen Glasflächen, gedämmten Lichtern und einem schwarzen Gerüst wurden insgesamt neun Displays eingebettet. Die zeigen neben Informationen zum Anbau auch auf Knopfdruck Imagefilme, die den Besuchern mit Emotionen die Geschichte des Kaffees näherbringen sollen. Drehbare Flächen lassen dabei die Zeitleisten vom Beginn der Kaffeegeschichte bis ins Jetzt wandern. Die Software hinter der Installation stammt vom österreichischen Full-Service Anbieter Peakmedia. Eine eigens programmierte HTML-Website dient als Gestaltungsgrundlage der Oberfläche.

Der interaktive Tisch ist nur eine Sehenswürdigkeit in der Kaffeerösterei am bayrischen Irschenberg. Derzeit geht es von der Installation zu einem Steg, der den Blick auf die darunter liegenden Röstmaschinen freigibt. Die letzten Stationen sind das Geschäft und die Kaffeebar, wo der Kunde zum Geschmackstest gelangt. „Die Zukunftspläne für unsere Erlebniswelt sind aber noch lange nicht abgeschlossen“, sagt Jakob Breu, Zuständiger für Digitales Marketing für Dinzler. Die Rösterei will, schon bevor es zum Kaffee-Genuss geht, multisensorisch Neugierde wecken. Das Ziel: ein Kaffee-Erlebnis über alle Sinne.