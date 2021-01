Nach mehr als einem Jahr Planung hat TMM Trison die Installation von zwei neuen XXL DooH-Schaufenstern in Paris für den Elektronik-Einzelhändler Fnac fertiggestellt. In den Shops in der Champs-Elysées und am Saint-Lazare Bahnhof leuchten seit kurzem digitale Triptychon.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Für die 36qm und 26qm großen LED-Walls wurden jeweils drei Large-Format Displays mit 2,9mm Pixel Pitch miteinander zu einer Panorama-Installation verbunden. Die beiden neuen Installationen ergänzen die erste Triple-Installation für Fnac in der Einkaufsstraße Ternes, die bereits vor gut 2 Jahren fertiggestellt wurde.



Der Content, den die hauseigene Agentur des Händlers Retailink erstellt, kann über diese drei Einheiten entweder einzelnd oder als zusammenhängendes Bild abgespielt werden. Die Helligkeit der Displays ist flexibel steuerbar. Neben Werbung von Fnac selbst wird auch Werbung von Partnermarken des Händlers auf den Triple-Displays gezeigt.