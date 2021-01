Corona-Kampagne in Österreich „Wir dürfen uns nicht schon in Sicherheit glauben“

Die Impfungen haben begonnen, aber es liegen noch einige herausfordernde Monate mit dem Virus vor uns. Mit einer Weckruf-Kampagne in Wartezimmern in ganz Österreich will IDS-Media seinen Beitrag zum Kampf gegen die Pandemie leisten. Ausgespielt werden kurze Videos, die an die Präventions-Maßnahmen gegen Corona nochmals erinnern sollen. Die Werbefläche stellen dabei Digital-Signage-Desinfektionsspender in mehr als 2.000 Hausarzt-, Gynäkologie- und Kinderarztpraxen.

Begleitend dazu wird eine Broschüre als Zusammenfassung zum Mitnehmen ausgelegt. „Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir uns alle diszipliniert an diese Maßnahmen halten, und uns nicht schon in Sicherheit glauben“, sagt Lars Tursky, Geschäftsführer von IDS-Media.

Die inhaltliche Verantwortung für die Kampagne trägt die Gesundheitsagentur Einfach Gesund Media (EG-Media), die auf Prävention und Health Literacy spezialisiert ist. „Das Wartezimmer ist ein ideales Umfeld für Präventionsbotschaften, weil sich die Menschen hier intensiv mit dem Thema Gesundheit beschäftigen“, sagt Andreas Lexer, der Inhaber der Agentur. „Um eine maximale Wirkung zu erzielen spielen wird die Kampagnen in mehreren Sprachen aus“.

IDS-Media gehört zu den größten Medienunternehmen im Gesundheitsbereich und verfügt über Niederlassungen in 14 Ländern weltweit. In Österreich erreicht das Unternehmen mit seinen analogen und digitalen Medien mehr als 2 Millionen Menschen pro Quartal.