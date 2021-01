invidisXworld Live-Sendung startet am Mittwoch

Mit acht Stunden DSS The Show haben wir im Juli 2020 unsere ersten Live-TV Studioerfahrungen gesammelt. Auf über 50 Konferenzen und hunderten von Workshops haben Florian Rotberg und Stefan Schieker von invidis consulting schon mit vielen Experten und Digital Signage Kunden auf der Bühne diskutiert, die neuesten Trends analysiert und Best Practice präsentiert.

Nun gehen wir in die digitale Verlängerung: invidisXworld ist unser neues einstündiges Videomagazin mit exklusiven Ein- und Ausblicken. 100% invidis Digital Signage-Kompetenz in Bewegtbild. Die Sendung starten wir immer als Live-Show mit abschließender Q&A Session. Ermöglicht wird die Produktion von invidisXworld durch unseren Sponsor Samsung.

In der ersten Sendung berichten Florian Rotberg und Stefan Schieker über die Themen:

11Teamssports

Allianz Cinema on Tour

Art+Com

CCC

ExperienceOne

Futurium

Hygh

KaDeWe

Mercedes Benz Platz

Mercedes-Benz China

Peek & Cloppenburg

Reserved Fashion

Samsung The Wall

sedna

Tamschick Media & Space

und viele weitere Digital-Installationen in Berlin

invidisXworld ist unser neues Fenster zur weltweiten Digital Signage-Community – produziert in Deutsch und Englisch und kostenlos auf YouTube verfügbar. Aber nur in den Live-Sendungen können Zuschauer auch direkt mit den Machern kommunizieren. Hier gibt es Antworten und Einschätzungen „On-Air“. Zweimal im Monat wird eine neue Folge des invidis-Videoformats erscheinen. Immer direkt vor Ort in der DACH-Region, Europa und der Welt. Und natürlich besuchen wir zukünftig auch die großen Events und senden von vor Ort.

Unser erstes Live-Event wird die AVID 2021 Road to ISE Barcelona vom 3-5 Februar. Dreimal täglich berichten wir live für eine Stunde mit vielfältigen Themen, verschiedenen Gästen und selbstverständlich Infos und Einschätzungen zu den Produktneuigkeiten des Jahres 2021.

Produziert wird invidisXworld von der invidis Redaktion, invidis consulting und dem invidis Produktionsteam (Kordges PR und AMFilm).