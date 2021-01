Samsung Electronics hat eines seiner größten Indoor „Digital Elevator“ Projekte in Europa fertiggestellt: ein 90qm großes Display im Avenue Mall Center in Kroatiens Hauptstadt Zagreb. In der Mega-Installation wurden die IER 4.0 Indoor LED von Samsung verbaut.



Das 13 Meter hohe Display zeigt Inhalte in 4K-Auflösung und stellt laut der verantwortlichen Mediaagentur Go2Digital die größte digitale Indoor-Werbefläche in Kroatien dar.