Mit kalifornischer Start-up Mentalität und saudischen Investoren tritt der Elektrofahrzeug-Hersteller Lucid an, den EV-Markt aufzumischen und Pionier Tesla im hochpreisigen Segment Paroli zu bieten. Obwohl die Produktion, der bis zu 180.000 USD teuren Premium-Autos erst im April anläuft, bietet Lucid die Luxusautos bereits in ausgewählten Lucid Studio getauften Showrooms zum Verkauf.

Und hier beginnt die Herausforderung: Autos Käufern anzubieten, die diese noch nicht erleben – sprich testfahren – können. Lucid setzt dabei auf großflächige Digital Signage Touchpoints und VR-Experiences. Ein Vorserienfahrzeug steht bereits in den Showrooms, aber weder Probefahrten noch die Modellvarianten sind in Lucid Studies sichtbar.

„A place where I belong.“ The Studio team discusses how the #LucidMotors culture cultivates an unparalleled focus on quality and inclusion. #WeAreLucid pic.twitter.com/QesZPJjqOw — Lucid Motors (@LucidMotors) January 5, 2021

Um potentiellen Kunden das Erlebnis zu ermöglichen setzt Lucid auf Digital Signage Displays für Emotionen und Storytelling und einem offenen Autodummy mit VR-Brillen. Interessierte Autokäufer können via VR das Fahrgefühl von Lucid erleben und gemeinsam mit einem Mitarbeiter die Fahrzeuge konfigurieren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Neben den ersten beiden Studios in Kalifornien öffnete kurz vor Weihnachten auch in Miami der erste Showroom an der US-Ostküste. Insgesamt 20 Lucid Studios sollen bis Ende 2021 in den USA eröffnen. Auch in Saudi Arabien und den Emiraten will Lucid bald verfügbar sein.

Jedes Lucid Studio bietet eine technikaffine, immersive Luxusumgebung. Wir haben den Lucid Air entworfen und entwickelt, um den Standard im Markt für Luxus-Elektroautos zu setzen – und ein entsprechendes Verkaufs- und Serviceerlebnis geschaffen. In jedem Lucid Studio können Besucher unsere Hingabe zur Handwerkskunst besser verstehen und erfahren, wie wir uns von der Schönheit und Innovation Kaliforniens inspirieren lassen. Und neben der physischen Erfahrung, einen Air zu sehen und zu berühren, können sie auch eine „Probefahrt“ mit VR machen. Diese VR-Erfahrung im Studio kombiniert die physische und die virtuelle Welt, um eine nahtlose Personalisierung von Innenausstattungen und Materialien bis hin zur Außenfarbe zu ermöglichen. (Lucid)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren