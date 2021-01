Malcolm McRoberts wird neuer Chief Executive Officer (CEO) sowie Mitglied des Verwaltungsrats bei Mood Media. Er soll künftig die Strategien für das Unternehmen festlegen und ein nachhaltiges, profitables Wachstum antreiben. McRoberts kam im Januar 2021 zum in Austin/Texas ansässigen Digital Signage-Integrator. Bis zum Wechsel war er als Operating Executive im Value Creation-Team bei Vector Capital tätig, der Mood Media Ende 2020 übernommen hatte.

McRobert bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Management, Betrieb und Technologie mit. So bekleidete zuvor unter anderem den Posten des Präsidenten bei der Deluxe Corporation, einem Fortune 500-Unternehmen und Dienstleister für Finanzinstitute. Zudem hatte er verschiedene leitende Positionen beim IT-Dienstleister NCR in London, Frankreich und den USA inne, der sich ebenfalls auf den Banksektor spezialisiert hat.

„Als CEO liegt mein Fokus auf drei Schlüsselbereichen: der Vertiefung unserer Kundenkanalbeziehungen, dem Ausbau laufender Investitionen in unsere globale Technologieplattform und die Stärkung unseres Produktangebots durch Innovation“, schreibt McRoberts in einem Social-Media Posting.

Mood Media ist hauptsächlich im Retail-Sektor aktiv und liefert Instore Music, Digital Signage, Duft- und Mobile-Services an rund 500.000 Filialen weltweit. Ob der neue CEO sein Know-How aus dem Banksektor auch auf das Digital Signage-Geschäft übertragen kann, wird sich zeigen.