Im Retail Banking wird es für Geschäftsbanken immer schwieriger sich mit Angeboten und Dienstleistungen im Markt zu unterscheiden. Die österreichische Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien setzt seit 2019 für den Großraum Wien in den 20 Filialen auf das Filialkonzept „Meine Stadtbank“ um sich gegen Marktbegleiter wie Erste Sparkasse, Bawag und Bank Austria (Unicredit) zu behaupten.

Mit „Meine Stadtbank“ richtet die Raiffeisenbank ihren Fokus auf hochpersonalisierten Service mit Hilfe von digitalen Touchpoints und investiert in die Neugestaltung ihrer Filialen. „Wir geben damit klare Antworten auf die Megatrends Regionalität und Digitalisierung“, sagt Martin Hauer, Vorstand Retail und Verbundservices der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Sichtbar wird dies bereits im Schaufenster durch Pixelwaves – eine dynamische LED-Installation, welche die Pixel der Digitalisierung in organischer Form in das Lebensmuster der Bank und ihrer Kunden einbettet.

Die Pixelwave-Installation setzt sich aus quadratischen LED- Elementen zusammen, sowohl für Passanten als auch Kunden ein Eyecatcher und der Startpunkt für das Customer Experience bei der Stadtbank. Die Pixelwaves bilden einen bewegten leuchtenden Bereich, der zur Markenbildung vor und in der Filiale beiträgt. Sie symbolisieren das zukunftsgerichtete Design aller Filialen, wobei jede Pixelwave ein einzigartiges Aussehen mit jeweils unterschiedlich angeordneten digitalen LED-Elementen hat. Neben unterschiedlich angeordneten quadratischen LED-Elementen der Pixelwaves sind auch Standard LCD-Displays und interaktive Touchpoints in der Filiale integriert. Das Digital Signage Content Management erfolgt über die Grassfish Digital Signage Experience Plattform.

Im Raiffeisenhaus Wien am Donaukanal, dem Hauptsitz der Bank, werden die Pixelwaves durch den Pixel-Tower ergänzt, der die sonst horizontale Gestaltung vertikal und weithin sichtbar umsetzt.

Die RLB NÖ-Wien nutzt Pixelwaves nicht nur als Mood-Element sondern auch für Marketingaktionen: So unterstützte Ende 2020 die Wiener Bank mit orangen Animationen die weltweite UN-Kampagne „Orange the World“ gegen Gewalt an Frauen. Eine weitere CSR-Kampagne zeigte violette Muster im Rahmen von „#PurpleLightUp“, um auf Rechte von Menschen mit Behinderungen aufmerksam zu machen.

„Das Spannende an dem Projekt“, so Stefan Stefanovic von Grassfish, „war es, Inhalte für diese verstreuten Pixelelemente zentral zu adaptieren. Wir haben für jede Raiffeisen-Filiale eine Content Vorlage erstellt, damit Videos und Animationen für die LED-Elemente einfach korrekt angeordnet und abgespielt werden können.“