Noch nie spielte sich das Leben der Menschen so viel Zuhause ab, wie zu Corona-Zeiten. Das hat gravierenden Einfluss auf Marketing-Reichweiten bei DooH. Spüren muss das die Berliner Werbeagentur Verner & Friends bei seinem Airport TV-Channel. Das Flughafengeschäft ist stark rückläufig. Doch wo die Krise zuschlägt, öffnet sie auch neue Chancen. „Displays in den Kassenbereichen sind in Berlin gerade der ganz große Aufsteiger unter den Marketing-Kanälen“, sagt Ronald Verner, Geschäftsführer der Vermarktungsagentur, gegenüber invidis.

Im Home-Office kochen viele Berufstätige mittags daheim, statt in der Kantine zu speisen. Entsprechend wird vermehrt im Supermarkt eingekauft, die Kontaktfrequenzen sind auf neuem Hoch. „Galten Displays in Supermärkten vor Corona noch als DooH-Geheimtipp, ist dieses leistungsstarke Massenmedium jetzt der neue Goldstandard“, so Verner. Die Agentur investiert dementsprechend gerade massiv in neue Screens. Vor der Pandemie fasste das Supermarkt-Netzwerk von Verner & Friends rund 50 Standorte. „Bis zum Sommer 2021 sind wir in 100 Supermärkten von Edeka und Rewe in Berlin und Brandenburg präsent. Tendenz weiter steigend!“, freut sich Verner.

Werben, wo die Zielgruppe ist

Die neuen Displays sind fast alle 49″ groß und erzielen rund 7,5 Millionen Kontakte pro Monat in der Hauptstadtregion. Die Aufmerksamkeit für das Werbenetzwerk nimmt auch bei den Marken zu. Denn abseits von den eigenen vier Wänden finden sich viele Zielgruppen derzeit eben vor allem beim Einkaufen, die Veranstaltungs- oder Reisebranche liegt ja schließlich (leider) flach. Weiter Vorteil von Supermarkt-Werbung: es gibt deutlich weniger Streuverluste, da die Spots nicht am Adblocker scheitern oder weggezappt werden können wie im TV. „Supermarkt-DooH ist gerade der Berliner Shooting-Star“, sagt Verner.