Die „DooH Creative Challenge“ (DCC) des Digital Media Institute DMI bekommt eine neue Deadline. Ursprünglich nur bis zum 1. März, können Beiträge jetzt zwei Wochen länger noch bis zum 15. März eingereicht werden. Der Award, der vom DMI erstmals vergeben wird, zeichnet herausragende DooH-Kampagnen in den Kategorien „Beste crossmediale Bewegtbild- Kampagne“, „Best Use of Data“ und „DCC YoungSTARS“ aus.

Zum Einstand des Wettbewerbs werden nicht nur Arbeiten aus 2020, sondern auch aus den Vorjahren zugelassen, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ausgestrahlt wurden. Es können sowohl Einzelspots als auch Serienspots eingereicht werden. Weitere Infos zum Award finden sich auf der offiziellen Webseite sowie in unserem seperaten Artikel zum DCC.