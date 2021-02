Künftig lassen sich hunderte von Displays in TVG Reisebüros für DooH-Werbung buchen. Das Unternehmen, das Reisebüro-Franchisemodelle anbietet, ging dazu eine Partnerschaft mit dem Berliner Start-up Framen ein. Auf den Displays soll künftig aber nicht nur Werbung laufen, sondern eine Mischung aus spannenden Inhalten und Reise-News. Damit bietet der Werbekanal nicht nur Hotels, Airlines, Mobility-Services, Reiseländern oder Reiseversicherungen Platz für ihre Spots, sondern auch anderen Branchen. So hat der Kreditkartenanbieter American Express über die Agentur financeAds eine einmonatige Kampagne in den TVG Reisebüros geschaltet, um seine neue Reise-Kreditkarte mit einem ganz besonderen Angebots-Special für Neukunden zu bewerben.

Die Werbeflächen, die sich sowohl in den Schaufenstern als auch im Inneren der Reisebüros finden, bieten aber auch Platz für lokale Unternehmen. Schließlich kommen die Passanten meist örtlich aus dem nahen Umfeld. Restaurants, der lokale Handel, Museen, die Stadt selbst oder auch Dienstleister können künftig ebenfalls bei TVG auf sich aufmerksam machen. Das ist wohl derzeit auch wahrscheinlicher, denn die anhaltenden Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beeinträchtigen das Geschäft der Reisebranche nach wie vor massiv.

Da scheint es sinnvoller, wenn die Fläche etwa der örtliche Saunabauer bespielt und von der Karibik träumende Passanten für heiße Tage im eigenen Keller begeistert – um mal salopp ein Beispiel aus der Luft zu greifen. Das klappt über framen.io nämlich auch ohne IT-Erfahrung in wenigen Schritten: passende Impressionen zusammenstellen, das Budget und den Kampagnenzeitraum auswählen und den Content hochladen – fertig. Nach einer kurzen Freigabezeit von maximal zwei Tagen kann die Kampagne dann schon live gehen.