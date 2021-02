erweitert ihr DooH-Portfolio um eine 138qm Medieninstallation – der Media Stage auf der Reeperbahn in Hamburg. Die neue beeindruckende Full-Motion-Plattform in einer der belebtesten Gegenden Deutschlands bietet Raum für kreative Spots und große Markenauftritte.

Die „Media Stage“ ist ein neues Premium-Produkt im DooH-Angebot von blowUP media, das ein einzigartiges Lichtkonzept mit modernster Technik kombiniert. Die Installation kommt auf insgesamt auf 138qm Displayfläche. Zentrum stellt ein hochauflösender Screen in Kombination mit einer bespielbaren Top Bar. Zusammen mit der stimmungsvollen Ambilight-Decke können auf der Media Stage ganz besondere Markenerlebnisses geschaffen werden. Und das an der wohl der bekanntesten Ausgehmeile Hamburgs.

Die Reeperbahn ist nicht nur eine der direkten Hauptrouten in die Innenstadt, sondern auch die pulsierendste und trendigste Straße in Hamburg. Mit unzähligen Clubs und Bars, Theatern und Live-Musik-Locations, die sich auf dieser pulsierenden Straße aneinanderreihen, zieht die Reeperbahn ein junges Nachtleben-Publikum von rund 35 Millionen Besuchern pro Jahr an. Genug Publikum für kreative Werbung.



Katrin A. Robertson, CEO von blowUP media: „Die Akquise neuer Premium-DooH-Produkte in den Top-Städten des Landes ist strategisch sehr wichtig für unser organisches Wachstum, zusätzlich zu unseren wegweisenden Riesenpostern. Wir sind unglaublich stolz darauf, mit dem Launch der Media Stage eine neue innovative und kreative Plattform für Marken anbieten zu können, die mit aufmerksamkeitsstarkem Full Motion Content zur Customer Journey beitragen.“