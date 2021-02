Seit der Corona-Pandemie werden weltweit zahlreiche Haushalte zum Klassenzimmer. Doch am Lernen auf Distanz scheitern leider viele Kinder und Jugendliche. Gründe dafür sind die fehlende Hilfe beim Erledigen der Schulaufgaben durch Zeitmangel, fehlendes Hintergrundwissen oder unzureichende technische Ausstattung der Familien. An diesen Problempunkten setzt Chancenwerk e.V. an. Der gemeinnützige Verein und Träger der freien Jugendhilfe setzt sich seit 2004 dafür ein, dass Schüler unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern oder ihrer Herkunft eine faire Chance auf Bildung und somit auf erfolgreiche Integration, sozialen Aufstieg und gesellschaftliche Teilhabe erhalten.

Außenwerber Ströer unterstützt das Anliegen der Chancenwerk-Initiative und hilft mit seinem Public Video-Netzwerk, diese größtmöglich bekannt zu machen. „Das Ziel, faire Chancen auf Bildung zu schaffen, ist eines der wichtigsten in unserer heutigen Gesellschaft. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und unterstützen Chancenwerk umfänglich mit der reichweitenstarken Ausstrahlung der gemeinsam kreierten Kampagne auf unserem Public Video-Netzwerk. Mit dieser Kampagne wollen wir Aufmerksamkeit auf die Initiative und ihr wichtiges Bildungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern in Zeiten von Homeschooling und Distanzunterricht lenken“, sagt Christian Schmalzl, Co-CEO von Ströer.

Die Kampagne ist seit heute für eine Woche auf Roadside Screens und DooH an Bahnhöfen und Einkaufszentren in Köln, Hamburg, Bremen, Hannover und Düsseldorf zu sehen. Mit der Kampagne soll der Verein aber nicht nur bekannt gemacht werden, sondern es werden auch Studierende gesucht, die nebenberuflich als Tutoren aktiv werden wollen. „Wir dürfen nicht zulassen, dass für Kinder am Ende der Pandemie die Bildungsschere noch weiter auseinander geht“, sagt Murat Vural, Geschäftsführender Vorsitzender von Chancenwerk e.V. „Uns ist es sehr wichtig, auch weiterhin für die Familien da zu sein. Das bedeutet aktuell mit Blick auf die kritische Corona-Infektionslage besonders die Unterstützung beim Lernen zu Hause.“

Der Verein kooperiert derzeit mit rund 90 Schulen in 37 Städten in 11 Bundesländern und unterstützt wöchentlich mehr als 3.600 Schüler auf ihren Bildungswegen „unabhängig vom Geldbeutel“. Weitere Hintergründe zur Kooperation zwischen Ströer und Chancenwerk gibt es auch in diesem interessanten Interview zu lesen.