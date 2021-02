Das Balexert ist mit mehr als 8 Millionen Besuchern pro Jahr und rund 100 Läden das drittgrößte Einkaufszentrum in der Schweiz. Seit 2016 ist Balexert Teil des „Digital Shopping Network“-Angebotes von Außenwerber Neo Advertising. Derzeit umfasst das Angebot 15 digitale Totems und zwei überdimensionale LED-Flächen an den Haupteingängen des Zentrums. Jetzt baut der Außenwerber seine Präsenz nochmal wörtlich im großen Stil aus: Ab dem 1. Juli 2021 kommt eine mehr als 60qm große LED-Wall dazu – platziert mitten im Herzen des zentralen Atriums.

Daneben installiert Neo Advertising weitere 21 klassische Plakatflächen außerhalb des Zentrums, prominent platziert an den Genfer Hauptverkehrsachsen. Nochmal 54 neue hinterleuchtete Plakatstellen in den Parkgaragen des Einkaufszentrums, welche laut Anbieter besonders gut für langfristige Werbekampagnen geeignet sind, runden das neue Werbepaket am Balexert ab. Das gesamte Digital Shopping Network von Neo Advertising umfasst schweizweit 68 Einkaufszentren und erreicht mit 385 digitalen Werbeflächen wöchentlich rund 3,4 Millionen Besucher.