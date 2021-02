Nach vorne blicken, auch wenn alles anders ist, diesem Motto verschreibt sich „Es ist Okay“. Die Idee zur Kampagne, die aus zahlreichen kreativen Plakatmotiven, einer Website und Social-Media-Präsenz besteht, hatte die Berliner Kreativdirektorin Lisa Gumprich. Die farbenfrohen Motive sollen den Menschen Zuversicht in der Krise geben.

„Alle sind so streng mit sich, wollen ihr Bestes geben, aber gleichzeitig ist der Alltag gerade von so vielen Unwägbarkeiten bestimmt“, sagt Gumprich gegenüber dem Design-Magazin PAGE. Wall unterstützt die Initiative und zeigt die Kampagne den ganzen Februar auf rund 300 seiner DooH-Flächen in Hamburg und Berlin.

„Diese Kampagne wiederholt nicht die üblichen Durchhalteparolen, mahnt nicht die AHA-Regeln an, sondern sagt: Es ist Okay. Es ist okay, dass du nicht die gleiche Leistung bringst, oder wenn du schwach bist. Es ist okay, wenn du emotional wirst oder genervt bist. Du bist mehr als okay! Weil du dein Bestes gibst. Weil du weitermachst. Weil du deinen Humor nicht verlierst. Denn in schwierigen Zeiten hilft es manchmal einfach, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Ein guter Vorsatz für 2021“, heißt es auf der Webseite zum Projekt.

Entwickelt wurde die Kampagne von einem Kreativ-Kollektiv, das Gumprich ins Leben rief. Dazu gehören der Fotograf Stefan Hobmaier, Stefan Schopf, der für Assistenz und Animation zuständig war und Nicole Hannay für das Styling.

Eine schöne Idee, in diesen Zeiten können wir alle durchaus ein wenig Zuversicht gebrauchen.