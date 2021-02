Ob Lobby-Installationen mit den neusten Serien der Streaming-Plattform aus Los Angeles oder digitale Wasserfälle und datengetriebene Videokunst auf LEDs in den Lobbies des weltweit führenden Cloud-CRM-Anbieters aus San Francisco, die Zuspielung der hochauflösenden Inhalte ist nichts für kleine Mediaplayer. Hier sind hochperformante Zuspielsysteme mit speziellem CMS wie sie ~sedna aus Berlin oder auch Christie, Green Hippo, Barco, Analog Way und AV Stumpfl anbieten.

Während die meisten Medienserver-Lösungen für Projektion mit Standardauflösung im Live-Event Bereich und Showbusiness ausgelegt sind, spezialisiert sich ~sedna auf konzernweite Verteilung, imagebildende LED-Walls in Unternehmenszentralen und fassadenfüllende LED-Wände wie sie am Times Square zu finden sind.

Im Gegensatz zu anderen Marktteilnehmern kommt ~sedna ohne schrankgroße Server vor Ort aus. Die Berliner setzen beispielsweise auf ProRes Codec und die Cloud anstelle von zeitaufwändigem Rendering. In Los Angeles setzte man vor dem Wechsel zu ~sedna auf einen klassischen Medienserver der für Projektionen optimiert war und fast eineinhalb Tage benötigte, um einen Film in der notwendigen Auflösung aufzuspielen. Bei ~sedna ist mit ProRes der Content mit 19200 x 1440 Pixel Auflösung in wenigen Minuten abspielbereit. Der hauseigene Player – Media Engine 8K genannt – wird in Berlin entwickelt und in Deutschland assembliert.

Eine weiterer großer Kunde von ~sedna ist ein Elektronikkonzern, der in über 500 Stores weltweit seine raumdominierenden LED-Wände und über 1000 LCD-Bildschirme mit Hard- und Software aus Berlin bespielt. Die MicroLED-ähnlichen Installationen sind teilweise bis über 8000 Pixel breit und müssen ruckelfrei unterschiedlichsten Content darstellen. Seit dem ersten Store ist ~sedna als Partner mit an Bord.