In Madurodam können Besucher die Wahrzeichen Niederlands ganz klein erleben. Der 1952 eröffnete Vergnügungspark besteht aus rekonstruierten Miniatur-Städten und zieht jährlich durchschnittlich 600.000 Besucher an. Der Park, der derzeit wegen der Pandemie noch geschlossen ist, will bald wieder expandieren und hat dazu zwei neue digitale Attraktionen geschaffen, für die LG die Displaytechnologie lieferte.

Die erste Attraktion ist in einem echten Flugzeug untergebracht: „The Flying Dutchman“ ist ein moderner Flugsimulator, der in einem der letzten Douglas Dakota in den Niederlanden rekonstruiert wurde. Besucher können in das lebensgroße Flugzeug einsteigen, das unter anderem während der Berliner Luftbrücke zum Einsatz kam.

Um möglichst viel vom Charme der Maschine zu erhalten, musste die Technologie hier platzsparend versteckt werden. Da zudem die authentische Form des Flugzeugs auch von außen erhalten werden sollte, kamen 14 gebogene OLED von LG zum Einsatz. Eindrücke des Simulators finden sich auch im Video:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Digitale Wassershow im Pumpwerk

Die zweite Attraktion ist „De Waterwolf“ zu ehren einer historisch bedeutende Entwässerungspumpstation in den Niederlanden. Das äußere des Gebäudes ist dem De Cruquius Pumpwerk nachempfunden, das ein Museum beheimatet. Im Inneren der Attraktion können Besucher erleben, wie die Naturgewalt des Wassers über die Jahre die Niederlande bedroht hat – und helfen, Holland trocken zu halten. Für die Experience wurden mehr als 20 LG UHD-Displays kombiniert. Jeweils zwei davon sind in die großen Fenster des Gebäudes integriert.

Betritt ein Besucher das Gebäude, zeigen diese zunächst wie echte Fenster die Landschaft Hollands. Startet der Besucher die Show, wird eine große Dampfmaschine in Bewegung gesetzt, um das Wasser in Land zu verwandeln.