Stratacache hat heute den Kauf einer 10.000 m² großen Einrichtung in Lisle, Illinois (Chicago) bekannt gegeben. Der neue Standort soll neue Digital Signage, Display und Sensorsystem-Forschungs- und Support-Teams für das Unternehmen beherbergen.

Trotz eines weltweit schwierigen wirtschaftlichen Umfelds verzeichnet der Digital Signage Konzern aus Dayton / Ohio weiterhin ein schnelles Wachstum. Das neue vierstöckige Büro im westlichen Chicagoer Vorort Lisle war früher die US-Zentrale von McCain Foods. Mehr als ein Dutzend großer Stratacache-Kunden haben ihre Zentrale in Chicago und der neue Standort ermöglicht einen verbesserten lokalen Support sowie ein voll ausgestattetes Support-Labor, Besprechungsräume und Video-Konferenzräume auf Basis der konzerneigenen X2O One Room Plattform für persönliche und Remote-Meetings.

„Da Stratacache weiter wächst, freuen wir uns darauf, den Chicagoer Markt für R&D- und Ingenieurstalente zu erschließen, um unsere Arbeit an unseren neuen mobilen Plattformen, unseren fortschrittlichen Tablet- Geräten sowie an wichtigen Projekten im Bereich der Kiosksysteme für den Einzelhandel voranzutreiben“, sagte Chris Riegel, CEO von Stratacache. „Wir werden am neuen Stratacache-Standort in Chicago in den nächsten Monaten viele neue Mitarbeiter einstellen und freuen uns darauf interaktive Kundenlösungen zu entwickeln, die unseren Kunden helfen, in dieser unsicheren wirtschaftlichen Zeit Kosten zu senken und den Umsatz zu steigern.“

Der Standort in Chicago ist bereits die dritte Immobilieninvestition von Stratacache innerhalb eines Jahres. Im März 2020 erwarb Stratacache eine ausgemusterte Chip-Fabrik in Eugene, Oregon die nun zur Produktionsstätte von MicroLED-Displays mit 300-mm-Wafern ausgebaut wird. Im November 2020 folgte der Kauf eines Callcenters und Datenzentrums für mehr als 1.100 Kundenbetreuer in Waterloo, Iowa.