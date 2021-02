Out of Home Riesenposter als Luftfilter

Mit dem innovativen Materials „The Breath“ werden OoH-Plakate zu Luftfiltern: Drei spezielle Schichten absorbieren verschmutzte Moleküle und schlechte Gerüche und reinigen so die Luft. Der Prozess ist dabei komplett passiv und nutzt die natürliche Bewegung der Luft ohne zusätzlichen Energiebedarf. Ein Riesenposter mit der Technologie kann in einem Jahr die Schadstoffe von bis zu 400.000 Autos aus der Luft filtern. Der Stoff wird an der Rückseite des Riesenposters montiert und wirkt für rund 6 Monate. Dann wird das Gewebe ausgetauscht und entsorgt.

In Deutschland vermarktet Outsite Media „The Breath“, das aus Italien stammt. Da bestehende Gerüstaufbauten genutzt werden, braucht es für diese Art der Luftfilterung keinen zusätzlichen Raum in der Stadt. Verschiedene Kunden wie Seat, Timberland, Ruhrbahn, Zalando, Lichtblick, Provamel oder der VfB Stuttgart haben die Technologie bereits in Vergangenheit für ihre Kampagnen genutzt. Wir finden: ein toller Beitrag für grünere Außenwerbung.