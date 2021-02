In dieser Woche eröffnete der größte Starbucks Thailands, der Starbucks Reserve Chao Phraya Riverfront im Iconsiam Shoppingcenter in Bangkok. Der Flagshipstore is bereits der 12 in Thailand, zusätzlich zu mehr als 400 normalen Cafes. Trotzdem sticht die Neueröffnung heraus, da erstmals in Thailand ein zweistöckiger Starbucks eröffnet wurde. Interessant ist, wie Starbucks das Design und die Kultur des Gastlandes Thailand mit dem Konzept einer amerikanischen Cafehauskette aus Seattle zu einem stimmigen Erlebnis zusammenbringt.

Auch in der Türkei ist Starbucks mit über 500 Stores vertreten. Im Herbst eröffnete in Istanbul der Jubiläumsstore in einem 1831 erbauten Gebäude an der Haupteinkaufsstraße der Millionenmetropole. Der Store bietet ein für die türkische Metropole sehr typisches historische Erlebnis.

Der Vergleich zu Bangkok könnte fast nicht größer sein. Aber trotz unterschiedlichem Design ud lokal angepassten Kundenerlebnissen sind die Produkte (Kaffee- und Tee-Spezialitäten) so gut wie die gleichen. Starbucks nennt das Konzept „The Third Place“ – also weder Arbeit, noch Wohnen. Das Digital Signage in den meisten Stores von Starbucks bisher keine Rolle spielt ist Teil der lokal angepassten Konzepte. Auf „Gleichmacherei“ will Starbucks verzichten, hinter der Bar sind weltweit gleiche Standards aber essentiell. Trotzdem muss die Digital Signage-Branche nicht darben, denn zunehmend rüstet Starbucks die Stores mit Drive-Thru Schaltern aus. Und hier ist Digital Signage ein fester Bestandteil.

Mehr zum Konzept von Starbucks und die Rolle von Digital Signage in einem dedizierten Starbucks-Video von invidisXworld.