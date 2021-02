Die Halbzeit-Show des Super Bowl, dem Finale der National Football League (NFL), gilt als mediales Super-Event. Star war in diesem Jahr der kanadische Rapper The Weeknd, der seine Hits wie „Blinding Lights“ oder „I Feel It Coming“ performte. Der futuristisch-glamourösen Auftritt punktete auch bei invidis mit einigen interessanten Elementen (abseits der Hunderten an Tänzern und mehreren Feuerwerken): etwa mit der riesigen LED-Anzeigetafel des Raymond James Stadiums, die als Hintergrund mit faszinierendem Video-Content punktete oder die coole LED-Show in einem Spiegelkabinett hinter Bühne. Am Besten einfach selbst anschauen:

Abseits der Halbzeitshow, für die der Künstler übrigens rund 7 Millionen USD aus eigener Tasche bezahlte, hatte der Super Bowl in diesen Zeiten mit vielen Einschränkungen zu kämpfen. So waren nur rund 25.000 Zuschauer anwesend, das Stadion hätte Platz für 65.000 Menschen. Zum Publikum gehörten dabei rund 7.500 Mitarbeiter des Gesundheitssektors, die von der NFL extra eingeladen worden waren als Dank für ihre harte Arbeit in der Krise. Laut verschiedener Medienberichte gab es allerdings zahlreiche Verstöße etwa gegen die Maskenpflicht unter den Zuschauern. Bei den zahlreichen Tänzern wurde das Problem dagegen elegant gelöst: alle trugen Vollmasken bei der Show.