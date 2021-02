In Renningen in Baden-Württemberg eröffnet am Dienstag 23. Februar ein ganz besonderer Ekeda-Markt. Der „E 24/7 Karow & Sommer“ ist der erste vollautomatische Mini-Lebensmittelmarkt an einem deutschen Bahnhof. Das Konzept für die Kleinstfiliale stammt von Edeka und der Deutschen Bahn (DB) gemeinsam mit dem Stuttgarter Start-up Smark. Das junge Maschinenbauunternehmen entwickelt automatisierte Einkaufs- und Abholstationen für den Online-Lebensmittelhandel. Die Technologie kommt jetzt in der neuen Edeka Mini-Filiale zum Einsatz.

Das besondere: Waren werden hier nicht von den Kunden selbst aus dem Regal geholt. Stattdessen wird der Einkauf per Smartphone-App oder über einen Touchscreen bestellt. Anschließend stellen Roboter im Inneren des Stores den Einkauf zusammen. Bezahlt wird mit Karte oder direkt in der App. Der rund um die Uhr geöffnete Mini-Markt bietet zum Start 300 Produkte, künftig sollen bis zu 800 Produkte geführt werden. Das Sortiment reicht dabei von Nahrungsmitteln bis hin zu Drogeriewaren, auch ein kleiner Backshop ist angeschlossen.

Der automatisierte Mini-Supermarkt in Renningen ist der erste seiner Art, weitere Supermärkte sind laut Edeka aber bereits in Planung.