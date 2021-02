Laut einem Social-Media Posting von Neo Advertising CEO Christian Vaglio-Giors geht der Schweizer Außenwerber eine Partnerschaft mit Exterior Plus ein. Neo vertritt den spanischen DooH-Marktführer künftig exklusiv in der Schweiz. Weitere Infos zur Partnerschaft gab Vaglio-Giors nicht, eine entsprechende Ankündigung dürfte allerdings bald folgen.

Hinter Exterior Plus steht der Finanzinvestor H.I.G. Capital, der den Netzwerkbetreiber im Dezember 2015 erwarb. Im Herbst 2018 übernahm Exterior Plus den Wettbewerber Impactmedia (wir berichteten) und ist seitdem nochmal stark gewachsen. Das Unternehmen vermarktet derzeit mehr als 50.000 Werbeflächen in ganz Spanien in sechs Geschäftsbereichen: Schienenverkehr, Flughäfen, Stadtmöbel, Parkplätze, Einkaufszentren und Großformat.