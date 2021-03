Schwarze Bretter übernehmen eine Vielzahl an Aufgaben und sind oft Begegnungsort und Infoboard in einem. Auf ihnen finden sich etwa allgemeine Infos zu Geschehnissen im Unternehmen, beispielsweise Mitarbeiterevents, Speisepläne, Gesuche in eigener Sache oder auch einfach mal nette Sprüche und Anekdoten. Wer jetzt allerdings an ein altes Brett am Eingang oder eine Tafel im Flur denkt, kennt die digitale Lösung von komma,tec redaction nicht. Die Hamburger Fachagentur für Digital Signage hat das klassische Schwarze Brett weiterentwickelt.

„Die Zettelflut veralteter Nachrichten auf Pinnwänden gehört längst der Vergangenheit an“, sagt Geschäftsführer Fabian Scholz. „Mitarbeiter und auch Besucher von Unternehmen wünschen sich zwischenzeitlich ins Auge fallende, ansprechend aufbereitete Inhalte. Und genau hier setzen wir an. Unser digitales Schwarzes Brett bietet Nutzern eine ideale Mischung aus Information und Unterhaltung – und das alles in einem zeitgemäßen Look.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ein großer Vorteil ist etwa, dass die Inhalte sich täglich ganz ohne Zettelwirtschaft und mit minimalem Aufwand aktualisieren lassen. Beispielsweise mit der Wettervorhersage für die nächsten Tage oder den Angeboten von Restaurants aus der Umgebung. Geschickt eingesetzt und mit den richtigen Inhalten wird die Lösung von komma,tec schnell zu einem Hotspot im Unternehmen. „Es lohnt sich, das digitale schwarze Brett lebendig zu halten. Das wirkt sich auch durchaus positiv auf die Unternehmenskultur aus. Menschen kommen ins Gespräch und teilen sich über Inhalte aus. Und sie erfahren mehr über das Unternehmen, in dem sie arbeiten, was wiederum die Identifikation mit diesem steigern kann“, erläutert der Digital Signage-Anbieter.

Weitere Infos zu den digitalen Infoboards und deren Vorteile finden sich auf der Webseite der Agentur.