PPDS ist Mitglied des Didacta Verband e.V. geworden, dem ideellen Träger der Didacta, der größten Fachmesse für Bildungswirtschaft in Europa. Der Verband, der auch als „das Netzwerk für Bildung“ bezeichnet wird, setzt sich für den Einsatz hochwertiger Lehr- und Lernmaterialien ein. Das erklärte Ziel ist, die Entwicklung des Bildungssystems zu fördern und Bildung für alle zugänglich zu machen. Dabei vertritt der Verband die Interessen von mehr als 260 Unternehmen und Organisationen in Deutschland und weltweit.

Mit der neuen Partnerschaft will PPDS seine Wettbewerbsposition im Bildungsmarkt weiter stärken und seine Marktbekanntheit steigern. Zu den Vorteilen der Mitgliedschaft gehören unter anderem die Teilnahme an einer Reihe von Didacta-Ausschüssen oder der Zugang zu umfassenden Informationsquellen und internationalen Märkten. Zudem profitiert PPDS von den umfangreichen Vernetzungsmöglichkeiten mit führenden Gremien und Entscheidungsträgern im öffentlichen und privaten Sektor. Und kann an speziell organisierten Konferenzen und Kongressen teilnehmen.

„Wir bewerten Bildung als sehr wichtig. Technologie hat nur dann einen Sinn, wenn sie die bisherigen Prozesse verbessert und bestehende Probleme löst“, kommentiert Frank Trossen, PPDS International Key Account Director. „Wir haben sehr viel Zeit aufgewendet, um einigen der größten Herausforderungen im Klassenzimmer gerecht zu werden. Dazu haben wir uns mit Schlüsselthemen wie Engagement, Inklusion und sogar Abwesenheiten befasst. Und traditionelle, statische Lernumgebungen in besondere Aktionsräume verwandelt, in die jeder eingebunden ist – auch die Schüler zu Hause. Gemeinsam mit dem Didacta Verband streben wir an, die Entwicklung und Digitalisierung im Bildungssystem nachhaltig voranzutreiben.“

Strategieschwenk auf den Bildungsmarkt

Für PPDS bedeute das Engagement allerdings auch eine neue Phase der Fokussierung und Strategieausrichtung für 2021, heißt es in der Mitteilung. Der Bereich Bildung soll in diesem Jahr für das Unternehmen im Mittelpunkt stehen. Das europäische Forschungs- und Entwicklungsteam habe noch so einige innovative und zukunftssichere Hardware- und Softwarelösungen in Petto, so der Displayhersteller.

Zunächst wird PPDS aber erstmal sein bestehendes Angebot an Education-Displays auf der Bildungsmesse präsentieren. Die Didacta, die jährlich in Deutschland stattfindet und bis zu 1 Million Bildungsexperten anzieht, findet diesmal als reines Online-Event vom 10. bis 12. Mai statt. Hier wird PPDS dann beispielsweise seine neuen interaktiven Multi-Touch-Displays der Philips T-Line vorstellen.