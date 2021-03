Der neue Audi RS e-tron GT vereint die dynamischen Proportionen eines Gran Turismo mit der unverwechselbaren Charakteristik eines Audi RS-Modells – So beschreibt der Ingolstädter Autobauer sein neues 440 kW starkes (umgerechnet 598 PS) Elektro Coupé. In Österreich wird das neue Modell derzeit flächenstark auf DooH-Medien von Epamedia und Gewista beworben, jeweils mit ganz besonderer Inszenierung.



Epamedia etwa verbaute an frequenzstarken Standorten seiner Posterlights in Salzburg, Wien und Linz extra Ladesäulen. Gemäß der Headline „Wir teilen den Strom… und die Leidenschaft für die Zukunft“ lädt Audi alle E-Fahrzeuge – nicht nur die eigenen – hier zum kostenlosen Stromtanken ein.

„E-Mobility ist der Schlüssel zur Zukunft. Der neue RS e-tron GT überzeugt in dieser Hinsicht mit einer besonders schnellen Ladezeit, die ihn in rund 5 Minuten für die nächsten 100 Kilometer rüstet“, erläutert Bernhard Loos, Head of Marketing & Sales Audi Austria. Natürlich sind auch abseits der Sonderbauten auf den anderen Werbeflächen des Außenwerbers Motive zum neuen vollelektrischen Audi zu finden.

Wartehallenbranding und 3D-Propeller

Was bei Out-of-Home alles möglich ist zeigt auch Wettbewerber Gewista mit seiner Kampagne. Im Rahmen seiner Kampagne für den RS e-tron GT setzt Gewista auf Wartehallenbranding und moderne HoloCIRCLE-Technologie. Die Wartehalle fungiert hier dank Folienbranding als Showroom im Audi Look. Das technische Highlight ist aber die Darstellung des Wagens via 3D-Projektion in den ausgewählten CityLights in Wien und Salzburg. Hier schwebt und dreht sich ein Modell des Audi RS e-tron GT in der Vitrine, die sonst ein Plakat beherbergt und fasziniert die Passanten.

„Wartehallenbrandings mit individuell konzipierten Showcases an urbanen Hot Spots wie der Ringstraße sind nicht nur einmalige Eyecatcher, sondern auch eine der Out of Home-Werbeformen die dem Rezipienten durch die besonders kreative Gestaltung nachhaltig in Erinnerung bleiben und emotionalisieren“, sagt Gewista CSO Andrea Groh.

Die eindrucksvolle HoloCIRCLE-Technologie hatte der Außenwerber zuvor erstmals bei einer Kampagne für Lebensmitteleinzelhändler Billa eingesetzt.