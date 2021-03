Das frisch gestartete Schweizer Frisörsalon DooH-Netzwerk smadooh Media will denjenigen eine Stimme geben, die sie am meisten benötigen oder nicht für sich selbst sprechen können. Im Rahmen seines neuen CSR-Projekts #doohgood hat sich das junge Unternehmen deshalb dazu entschlossen, drei spezifische Institutionen zu unterstützen. Die erste ist „Give Children a Hand“. Seit Mitte 2016 produziert die Hilfsorganisation gemeinsam mit Ärzten, Designern und Besitzern von 3D-Druckern massgeschneiderte Handprothesen für Kinder.

Die Organisation hat auch die Comic-Figur BIONICMAN geschaffen, ein Superheld mit Handicap – einer hochmodernen bionischen Handprothese. Der Held zeigt Mädchen und Jungen, die ohne Hände geboren wurden oder sie durch Unfälle oder Krankheiten verloren haben, was für neue Möglichkeiten sich mit zwei Händen wieder eröffnen. smadooh ruft in einem kurzen Video auf über 1.100 Screens in 120 Salons zu spenden für die Hilfsorganisation auf.