Die Idee für das Konzept der „Weird Search Requests“-Kampagne von Ecosia ist ein preisgekröntes Brandvideo von Studierenden der Filmakademie Baden-Württemberg. Das zeigt, wie Ecosia-User ungewöhnliche Suchanfragen an die App stellen. Daraufhin wächst an dem Ort, an dem die Anfrage gestellt wurde – vom Bus bis hin zum Hörsaal – plötzlich ein Baum. Das Video (das wir gerne hier verlinken) endet mit den Worten: „Egal wie schräg Deine Suchanfrage ist, wir pflanzen die Bäume trotzdem.“ Der Film hat eine Reihe von Preisen gewonnen, darunter Silber beim renommierten Young Director Award in Cannes.

Ecosias Marketingteam hat daraufhin eine 12-monatige Lizenz für das Video erworben und zusammen mit JCDecaux und Sky Media aus England daraus eine umfassende usergenerierte TV- Print- und Digitalkampagne entwickelt. Die Plakate werden auf mehr als 3.700 zum Teil digitalen Werbeträgern in 12 Städten in Europa zu sehen sein: Berlin, Hamburg und Köln in Deutschland, Paris, Lyon, Bordeaux und Marseille in Frankreich, Amsterdam und Rotterdam in den Niederlanden sowie London, Manchester und Edinburgh in Großbritannien. Die Motive, also die gezeigten schrägen Suchanfragen, sind dabei auf die jeweilige Stadt zugeschnitten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Print-Kampagne wird auf 100% recyceltem Papier und PE Vinyl Postern gedruckt werden. Auf den digitalen Flächen sollen zusätzlich auch dynamische Echtzeit-Inhalte in Form des Baumzählers von der Ecosia-Website gezeigt werden. Der zählt live mit, wie viele Bäume die User auf der ganzen Welt bereits gepflanzt haben. Das sind seit dem Start 2009 weltweit bereits mehr als 120 Millionen Bäume in 26 Ländern – eine stolze Zahl, die gerne weiter wachsen darf.