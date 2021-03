Interactive Concepts mit Hauptsitz in Belgien vertreibt bereits seit rund vier Jahren die Touchscreen-Lösungen von Clevertouch in Belgien und Luxemburg und hat die Marke dort auf Platz zwei gebracht. Clevertouch verzeichnete in der Region zuletzt ein Umsatzwachstum von +25% gegenüber dem Vorjahr. Jetzt wurde der AV- und IT-Distributor von Boxlight übernommen, dem seit Oktober 2020 die ehemalige Clevertouch-Mutter Sahara gehört. Ziel ist es, die Markenbekanntheit von Clevertouch weiter zu stärken und das Vertriebsnetz in ganz Westeuropa auszubauen. In diesem Schritt wird Interactive Concepts künftig als Sahara Presentation Systems Europe BV weitergeführt.

„Interactive Concepts basiert auf dem Vertrieb führender Produkte, einschließlich der Clevertouch-Lösungen. Wir sind stolz darauf, der Flaggschiff-Partner von Clevertouch in Belgien und Luxemburg zu sein “, meint CEO Karel Callens, der auch weiterhin das Geschäft leiten wird. Michael Pope, Vorsitzender und CEO von Boxlight, fügt hinzu: „Ich freue mich sehr, Karel Callens in unserer Vertriebsführungsmannschaft der EMEA-Region willkommen zu heißen. Die Akquisition unseres Hauptvertriebshändlers in Belgien und Luxemburg war strategischer Natur und ermöglicht uns in Zukunft eine bessere Steuerung des Messagings und der Einführung unserer Clevertouch-Lösungen. Zudem können wir engere Beziehungen zu unseren Wiederverkäufern und Endnutzern aufbauen und bessere Gewinnmargen in der Region erzielen.“

Für die derzeitigen Interactive Concept-Partner und Endkunden bedeutet die Übernahme, dass künftig der direkte Kontakt zum Clevertouch-Team möglich ist. Sie können sich so aktiv an der Weiterentwicklung der Clevertouch-Produkte beteiligen. „Die Akquisition passt ideal zur Sahara Marke. Sie ermöglicht es uns als Team, das beschleunigte Umsatzwachstum im Education-Bereich voranzutreiben, ein Segment, in dem wir heute bereits stark vertreten sind. Gleichzeitig können wir unsere Pläne für das Unternehmenssegmentportfolio weiter ausbauen“, sagt Mark Starkey, Präsident von Boxlight.