Der weltweite Glücksspielmarkt setzt analog zum Einzelhandel auch auf digitale Erlebnisse und Verkaufsimpulse am PoS. Digital Signage hat sich als digitale Kommunikationsplattform etabliert, die Kundenerlebnis sowie die Kommunikation verbessert und den Umsatz steigert. Für schwedische Digital Signage-Anbieter sind Lotterielösungen ein Exportschlager. Nicht nur MultiQ (SvenskaSpel), sondern beispielsweise auch die ebenfalls in Malmö ansässige ZetaDisplay (ATG) haben sich als Digital Signage-Experten für Lotterielösungen am Markt einen Namen gemacht.

„Die Glücksspielindustrie will fortschrittliche Lösungen mit dem Fokus auf Integration. Dieser Vertrag ist eine Bestätigung dafür, dass wir ein starkes Angebot für den Markt haben. Wir haben langjährige Erfahrung in der Branche und bieten eine ausgereifte Software, die komplexe Integrationsprozesse bewältigen kann. Wir freuen uns auf eine lohnende Partnerschaft“, sagt Henrik Esbjörnson, CEO von MultiQ.