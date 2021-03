Lange galt Brillenberatung- und Verkauf als eine typische Handelskategorie, die nur Instore funktionieren kann. Fielmann und Apollo dominerten als bundesweite Anbieter den Markt neben tausender lokaler Optiker. Dann kam der Online-Anbieter Mister Spex als Disruptor auf den Markt. In kürzester Zeit gewannen die Berliner Marktanteile und brachten frischen Wind in die Art und Weise wie Brillen angeboten werden. Heute ist Mister Spex fest etabliert, auch weil man auf ein vollintegriertes Omni-Channel Konzept und Daten setzt.

In diesen Tagen eröffnet Europas führender Omnichannel-Optiker seinen ersten Store in Osnabrück. Darüber hinaus folgen am 24. März ein neuer Standort in den Berliner Gropius Passagen, dem größten Shoppingcenter im Südwesten der Hauptstadt, und am 31. März ein weiterer im Quarree Wandsbek in Hamburg, das erst vergangenes Jahr aufwendig renoviert wurde. Damit hat Mister Spex deutschlandweit 38 eigene Stores, fünf davon in Berlin und drei jeweils in Hamburg und Niedersachsen.

„Unser Omnichannel-Ansatz bietet Kundinnen und Kunden ein inspirierendes digitalisiertes Shopping-Erlebnis“, sagt Mirko Caspar, Vorstand von Mister Spex. „Sie entscheiden allein, wann, wo und wie sie einkaufen. Unser Erfolg spricht dabei für sich: So haben wir allein im vergangenen Jahr 16 neue Stores eröffnet und freuen uns, mit den drei neuen Standorten unsere erfolgreiche Omnichannel-Geschichte fortzusetzen. Omnichannel bietet ein einfaches und nahtloses Einkaufserlebnis zwischen der On- und Offline-Welt. Unser Ziel ist es, Kundinnen und Kunden zu ermöglichen, die perfekte Brille für ihren Look mit genauso viel Freude wie Selbstbewusstsein zu finden und zu tragen.“

Der neue Store in Osnabrück bietet mehr als 700 Brillen und Sonnenbrillen auf einer Verkaufsfläche von über 70 qm. In Hamburg und Berlin sind es jeweils mehr als 900 bis 1.000 Fassungen auf über 100 qm. Das Sortiment umfasst attraktive Luxus- und Premium-Marken sowie angesagte Independent-Labels wie Akila, District Vision und Cubitts, die es exklusiv bei Mister Spex gibt. Wie auch in allen anderen Stores, werden zudem kostenfreie Services wie Sehtests und Brillenanpassungen angeboten.

Das Shopkonzept von Mister Spex wurde von den Berliner Retail-Architekten von Dan Pearlman entwickelt und bringt mit kleineren Displays in den Möbeln Dynamik in den Verkaufsraum. Mister Spex verfügt als Online-Retailer über guten datengetriebenen Content und die Analysetools die Wirkung von Kampagnen auf den Abverkauf messbar machen.