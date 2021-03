Die Arme und der Kopf des Riesen können sich in eine Vielzahl von Positionen bewegen und seine patentierte Haut, eine Matrix aus Millionen von programmierbaren LED-Pixeln, gibt ihm die Fähigkeit, augenblicklich die Form eines jeden Mannes oder einer Frau, eines Jungen oder eines Mädchens anzunehmen. Von historischen Figuren wie Albert Einstein oder Amelia Earhart bis hin zu Stars von heute, von Lionel Messi bis Beyoncé. Jede Stunde wird sich The Giant in einen berühmten Mann oder eine berühmte Frau verwandeln und auch die Fähigkeit haben, zu den Menschenmengen, die sich unten versammeln, zu sprechen oder zu singen.

Das weltgrößte Selfie

Zwischen diesen Auftritten werden Besucher, die im Ausstellungsraum gescannt wurden, auf die riesige Statue hochgeladen, wodurch das spektakulärste Selfie der Welt entsteht. Besucher, die gescannt werden, können ihren Giant Selfies Audiobotschaften hinzufügen, in denen sie Freunden und Verwandten Geburtstags- und Jubiläumsgrüße, Heiratsanträge und andere Grußbotschaften wünschen.

Im inneren der Statue wird eine Ausstellung zu besichtigen sein mit vielen digitalen immersiven Erlebnissen. Basierend auf Augmented und Virtual Reality, Robotik, künstlicher Intelligenz und natürlich Digital Signage. Die Exponate sind so konzipiert, dass sie für alle Altersgruppen überraschend, unterhaltsam, lehrreich und fesselnd sind.

Eine weitere Besonderheit von The Giant ist der Aussichtsturm, in dem die Besucher buchstäblich auf den „Schultern eines Riesen“ stehen und die Stadt von einem hohen Aussichtspunkt aus überblicken können.

Enwickelt wurde die Besucherattraktion für die irische The Giant Company von Dan Pearlman aus Berlin, die Retail- und Freizeitpark Design Agentur die u.a auch Bon Prix Connect, Mr. Spex und viele andere Konzepte entwickelt hat. invidis traf die Mitgründerin Nicole Srock.Stanley im Rahmen der zweiten Berliner invidisXworld Sendung zum Gespräch.

Kosten von 15-20 Millionen

Die Attraktion bietet erhebliche wirtschaftliche Vorteile für die Städte, in denen sie sich befindet, indem sie eine Vielzahl von Arbeitsplätzen bietet und lokale und internationale Touristen und Einwohner anzieht, die die Passantenfrequenz in der Umgebung erhöhen werden. Neben den Einkünften aus dem Ticketverkauf bietet

The Giant bietet verschiedene Einnahmemöglichkeiten, darunter Werbung auf der spektakulären dreidimensionalen digitalen Statue, Giant-Selfies, Privat- und Firmenveranstaltungen und Konferenzen sowie Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants, die sich auf der Dachterrasse befinden. Es wird erwartet, dass der Riese jedes Jahr etwa 500.000 Besucher anzieht und damit jährliche Einnahmen von etwa 12 Millionen Euro generiert. Jeder Giant wird zwischen 15 und 20 Millionen Euro kosten, je nach Standort und Größe des Giants, die variabel ist.

The Giant Company sucht nun gemeinsam mit CBRE Standorte und Partner die Hunderttausende von Menschen an einen bestimmten Ort locken wollen (auch an Orte, an denen die Fußgängerzahlen durch die aktuelle Pandemie reduziert wurden).

21 Standorte bis Ende 2021

Der CEO von The Giant Company, Paddy Dunning, erklärt: „Wir suchen jetzt 21 Standorte in 21 Städten bis Ende 2021. The Giant wird eines der ehrgeizigsten kulturellen und kommerziellen Projekte der Welt sein, das Kunst, Vergnügen und Wunder miteinander verbindet, um ein zeitgemäßes und hochprofitables Geschäft zu schaffen. Wir stellen uns The Giant als Ergänzung zu neuen Stadtsanierungsprojekten, Stadien, Arenen, Einkaufszentren, Museen und anderen Standorten vor; es wird eine beeindruckende Bereicherung für die Städte sein, in denen wir es ansiedeln.“

Features von The Giant: