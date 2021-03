Die deutsche Telekom bietet ab sofort die XR-Brille „Nreal Light“ an. Das Gerät verbindet Augmented- und Mixed-Reality-Anwendungen und spiegelt das eigene Smartphone in das Sichtfeld. Der Vorverkauf startet über die neue Innovationsplattform der Telekom „INITIATE“. Ab April ist die XR-Brille auch im Online-Shop der Telekom verfügbar.

Die Nreal Light stellt Apps mit einer Auflösung von 1080 Pixel pro Auge in den Brillendisplays dar. Nutzer sehen dabei weiterhin ihre Umgebung und können quasi in beiden Welten parallel frei interagieren. Die 106 Gramm leichte digitale Brille ist für den täglichen Einsatz Zuhause oder mobil gedacht. Zum Diskurs um die Gefahr, durch das Tragen solcher Brillen im öffentlichen Verkehr (dazu gehört auch Spazierengehen) abgelenkt werden zu können, äußert sich die Telekom dabei nicht.

Gestützt wird die immersive Experience durch drei integrierte Kameras mit Umgebungserkennung und Bewegungsfreiheit in sechs Freiheitsgraden (6DoF), duale Raumklang-Lautsprecher sowie duale Mikrofone für bequeme Sprachsteuerung. Ansonsten kann das Display mit dem verbundenen Smartphone gesteuert werden, dass dazu ähnlich wie ein Laserpointer einfach auf die eingeblendeten Anwendungen gerichtet wird. Mit einem Update soll demnächst zudem intuitive Gestensteuerung möglich werden.

Im Hintergrund arbeitet das Nreal-Betriebssystem Nebula, dass die flüssige Wiedergabe digitaler Inhalte im dreidimensionalen Raum garantieren soll. Zum Start der Nreal Light in Deutschland sollen bereits viele bekanntere Apps aus dem Google Play Store auf der Brille funktionieren, darunter etwa YouTube, Amazon, Zalando, Instagram, Facebook, Twitter und TikTok. Zusätzlich gibt es speziell für die Nreal produzierte Augmented- und Mixed-Reality-Apps mit 3D-Grafik und Raumtracking.

Einschränkungen bei Kompatibilität und Nutzung

Zwei Haken hat die Sache allerdings: Zum einen kann die Brille vorerst ausschließlich mit dem Smartphone OPPO Find X3 Pro verwendet werden. Weitere kompatible Geräte werden laut Telekom aber perspektivisch folgen. Zum anderen braucht die digitale Brille beziehungsweise das Smartphone eine starke Interverbindung, sprich 5G, um einwandfrei funktionieren zu können. Die Nreal Light wird nämlich mit dem OPPO Find X3 Pro über ein USB-C-Kabel verbunden und von dort mit Rechenleistung und Internet versorgt. Der schnelle 5G-Funk wird zwar stark ausgebaut, eine zusammenhängende Abdeckung abseits von Hotspots wie öffentlichen Plätzen in Großstädten oder auf Messegeländen findet man aber eher selten.

Dennoch, einer muss der erste sein und wenn sich Mobilfunkstandard und Technologie so weiter etablieren, profitieren schließlich alle davon. Mit dem Verkaufsstart der Nreal Light will die Telekom eine neue Endgerätekategorie auf dem europäischen Markt eröffnen. „Das Smartphone erhält in Kombination mit der Brille zusätzliche Mehrwerte. Neue MR-Anwendungen in den Bereichen Entertainment, Shopping, Gaming und Social Media werden unsere Realität bereichern. Unseren Kunden bieten wir damit völlig neue Kommunikationserlebnisse und Interaktionen miteinander”, sagt Wolfgang Gröning, Vice President XR + Immersion bei der Telekom.

Innovationsfeld XR wird weiterentwickelt

Die Kooperation mit Nreal bezieht sich nicht alleine auf den Verkauf der Brille. Im Mixed-Reality-Programm des „hubraum“ – dem Tech-Inkubator der Telekom – hatten 13 internationale Startups Gelegenheit, ihre Ideen mit der Nreal Light Brille auszuprobieren. Weitere Technologiepartner wie Unity und Qualcomm sind an der Entwicklung von Applikationen für Bereiche wie Gaming, Sport oder Produktivität aktiv beteiligt.

Auf der erwähnten neuen INITIATE-Plattform will die Telekom außerdem künftig Raum für innovative Technik bieten. Seit dem 8. März können sich Interessierte auf der Plattform registrieren und als Erste Einblicke in die dort präsentierten, marktreifen Zukunfts-Produkte erhalten. Die Innovationen von Erfindern und Startups aus der ganzen Welt wurden von Scouts und Technikexperten der Telekom sorgfältig ausgewählt und selbst getestet. Kunden bekommen mit INITIATE frühzeitig Zugang zu den Produkten, die es noch nicht überall zum Verkauf gibt. Hierzu gehört auch die Nreal Light, die nur dort für 799 Euro erhältlich ist. Das OPPO Find X3 Pro kostet allerdings nochmal 1.149 Euro.