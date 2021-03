Out of Home Wenn das Kino für Mascara wirbt

Seit gut einem Jahr ist die Kinobranche weltweit im Winterschlaf. Obwohl Kinos in einigen Ländern geöffnet haben, werden viele große Filmpremieren weiter verschoben oder erscheinen nur auf Streamingdiensten. Die für Blockbuster-Ankündigungen reservierten Flächen an den Fassaden der Spielstätten zeigen teils völlig veraltete Plakate oder bleiben schlicht leer. Kosmetikmarke Glossier nutzt Kinoplakate jetzt an einigen ausgewählten Indie-Kinos in New York und Los Angeles als OoH-Plattform, um seinen neuen „Lash Slick“-Mascara zu bewerben. Die für das Unternehmen ungewöhnliche Platzierung birgt dabei gleich mehrere Vorteile, sowohl für Glossier als auch die Kinobetreiber.

Nachdem sich die Plakate monatelang nicht verändert haben, bringen die neuen Motive frischen Wind und erzeugen viel Aufmerksamkeit. Außenwerbung erfährt ohne derzeit starken Aufwind. Vielleicht hofft der ein oder andere zwar eigentlich auf eine Filmankündigung und könnte enttäuscht werden, aber gesehen wird die Kampagne definititv. Auf der anderen Seite unterstützt Glossier die Kinobranche mit dem Anmieten der Out-of-Home Flächen. In der Krise ein sicherlich nicht ungern gesehener Nebenverdienst für die Kinobetreiber.

Passend dazu hat Glossier auch eine Video-Kampagne „Lash Slick: The Movie“ gestartet. Die kurzen Filme sind von der OoH-Kampagne inspiriert im Stil von Kino-Trailern produziert worden – darunter sogar ein japanischer Anime . Zu sehen sind die Videos allerdings nur im TV und digital.