Der gravierende Mangel an Reizen, den unsere Gehirne in der Pandemie hatten, hat ein aufgestautes Verlangen nach spannenden, realen Erlebnissen geschaffen. Und da die Welt in der Nanosekunde immer digitaler wird, ergeben sich große Chance für Marken digitale Erlebnisse in der realen Welt am PoS zu schaffen.

Und da 70 % der Verbraucher angeben, dass das Verständnis einer Marke für ihre persönlichen Bedürfnisse ihre Loyalität beeinflusst, ist die Notwendigkeit, einprägsame, personalisierte und mit anderen teilbaren Erlebnissen (Shareable Experiences) zu schaffen, der Schlüssel zum Aufbau einer langfristigen Strategie jeder Marke.

Der folgende Film zeigt die erste Installation in Sydney die bereits vor zwei Jahren umgesetzt wurde. Die neuste Installation orientiert sich am Sydney-Konzept, aktuelles Bild- und Filmmaterial ist noch nicht vorhanden, da der Store erste diese Woche eröffnet hat. Bemerkenswert ist, das das Grundkonzept und die Programmierung des Digital Experience auch heute noch aktuell ist und sich leicht anpassen lässt.

Und hier setzen PUMA und die britische Retail Experience Agentur Green Room (Kunden: Burberry, Puma, Adidas, Mercedes-Benz, Volkswagen) an. Der Bedarf nach echten Erlebnissen wird in der Post-Pandemic Welt immens sein. Israel ist die erste westliche Gesellschaft die Dank weitreichender Durchimpfung bereits in der Post-pandemischen Welt angekommen ist. Deshalb launchte PUMA im März in Tel Aviv die Weiterentwicklung des Instore Football Experience.

Die beiden Unternehmen haben bereits bei erfolgreichen Projekten zusammengearbeitet, darunter PUMAs erstes In-Store-Fußballerlebnis in Sydney und das preisgekrönte Skill Cube Erlebnis in New York. Und Green Room arbeitet nun mit PUMA zusammen, um deren interaktive Retail-Erlebnisse in anderen Märkten weiterzuentwickeln.

Die neueste Fußball Retail-Innovation von Green Room kombiniert dabei die Kraft von Gamification, KI und Projektion und ist in diesen Tagen im neuen PUMA-Store der Irani Group im Alten Hafen von Tel Aviv live gegangen.

Das PUMA Instore-Fußballerlebnis unterstützt den Entscheidungsprozess für Fußballschuhe und gibt Interessierten die Möglichkeit, die Schuhe vor dem Kauf auszuprobieren und ein digitales Spiel auf einer authentischen Oberfläche zu spielen.

PUMAs Digital Native-Zielgruppe ist in einer Welt aufgewachsen, in der Fußball und Gaming nebeneinander existieren. Green Room nutzt dieses Gefühl, um ein informatives, unterhaltsames und einprägsames Erlebnis zu bieten, das zum Ausprobieren und Kaufen anregt.

Die Nutzer werden ermutigt, das Erlebnis regelmäßig zu besuchen, um ihren Punktestand zu verbessern und ihre Freunde zu schlagen. So wird sichergestellt, dass PUMA immer im Vordergrund steht, wenn es darum geht, ein neues Paar Fußballschuhe zu kaufen, was im Durchschnitt zweimal im Jahr geschieht. Der Erlebnisraum wurde außerdem so konzipiert, dass er sich für PR-Events nutzen lässt, bei dem Profispieler eingeladen werden, ihr Können bei speziellen Produkt-Einführungen zu zeigen.

Jede Saison werden die Digital Signage Inhalte für die Screens und die Projektion vom Green-Room-Team neu konzipiert und gestaltet. Die Inhalte werden dann bei Bedarf für die einzelnen Märkte lokalisiert.

Das Experience-Konzept

Zum Launch von PUMAs neuem „FUTURE Z“-Schuh, der vom Markenbotschafter Neymar getragen wird, besteht das digitale Erlebnis aus 3 Phasen:

Moment 1: Auswahl

Ambient-Inhalte werden als Lockmittel auf den Displays abgespielt. Wenn ein Schuh angezogen wird, werden produktspezifische Inhalte auf dem Screen angezeigt, die dem Benutzer helfen, das passende Produkt für seine individuellen Bedürfnisse zu finden.

Moment 2: Anprobe

Der Kunde sitzt, wie die Profis in einem Recaro Anprobesitz und während er die Fußballschuhe seiner Wahl anprobiert, werden projizierte Inhalte um seine Füße herum zum Leben erweckt.

Moment 3: Anprobe

Der Kunde trägt die Schuhe und spielt dann ein Spiel auf einem authentischen Indoor-Boden. Die Ergebnisse werden auf der Bestenliste im Geschäft angezeigt und die Daten werden für zukünftige Spiele im CRM erfasst.

Rachel Lloyd, Head of Digital bei Green Room, kommentiert: „Wir sind begeistert, dieses interaktive Fußballerlebnis in einem so prestigeträchtigen neuen Geschäft in Tel Aviv einzuführen. Wir wissen, dass sich das Erlebnis im Einzelhandel direkt auf den Umsatz auswirkt, und wir liefern eine Innovation, die das Einkaufen auf ein neues Niveau hebt.“

Green Room arbeitet derzeit an der Entwicklung neuer Spiele für Moment 3, um sicherzustellen, dass das Erlebnis frisch bleibt und zu wiederholten Besuchen anregt.