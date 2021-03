Das Hotel SlowDown in Travemünde, direkt an der Promenade des Küstenortes gelegen, beherbergt (außerhalb der Lockdowns) Feriengäste sowie Tagungsteilnehmer. Gerade letzteren bietet das Hotel, neben Erholung, eine moderne und hochwertige Ausstattung für Konferenzen. Displays finden sich aber nicht nur in den Hotelzimmern oder Meetingräumen, sondern beispielsweise auch an der Tapas-Bar oder in der Sauna. Die Betreiber setzen sich zum Ziel, Video-Installationen in das Gesamterlebnis der Gäste mit einzubeziehen. Vergangenes Jahr bestückte Integrator P-Labor das Hotel dazu mit verschiedenen Digital Signage-Lösungen. Die Wahl der Displays viel dabei auf Sharp/NEC.

Jetzt strotzt das SlowDown nur so vor modernster Technik: Erstes Highlight ist die Videowall an der Tapas-Bar, die nahezu die gesamte Wand einnimmt. Sie besteht aus elf nebeneinander im Portraitmodus nahtlos montierten 55″ Large Format Displays. Auf ihnen werden Naturbilder dargestellt, so etwa eine Sanddüne, die den Blick auf das Meer dahinter freigibt – dadurch wirken die Displays wie Fenster. Die Installation trägt damit maßgeblich zur Stimmung im Restaurant bei. Am Abend sorgen entsprechende Motive für eine gemütliche, jedoch edle Atmosphäre. In der Rezeption finden sich weitere vier 75″-Displays, um Neuangekommene auf die besondere Atmosphäre des Hauses einzustimmen. Drei großformatige Screens sorgen im Kaminzimmer sowie in der Lobby für die richtige Stimmung und dienen im Foyer Süd als Informationsquelle für die Gäste. Sogar im Spa- und Saunabereich sind Displays zu finden. Für den Breakout-Room ist außerdem in naher Zukunft noch ein interaktives Whiteboard eingeplant.

Auch die Konferenz- und Tagungsräume wurden mit neuer Technik bestückt. In den Konferenzräumen Beachbay 2.1 und 2.5 kommt je eine 3×3-Videowand zum Einsatz, die aus neun 46-Zoll-Displays vom Typ UN462VA besteht. Die LED-Videowand-Installation im großen Tagungsraum bildet den Höhepunkt der Multimediainstallation. Mit einer Gesamtbreite von 7,5 Metern und einer Höhe von 3 Metern entsteht eine nahtlose Bildfläche von 22,5 Quadratmetern – nahezu Kinoformat. Die leichten und mit einer Bautiefe von lediglich 70 Millimetern äußerst flachen Module ergeben ein durchgehendes Bild, das selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen und aus unterschiedlichen Betrachtungsabständen sowie -winkeln stets sehr gut erkennbar ist. Mit ihren detailreichen Bildern in intensiven Farben hinterlassen die riesigen Videowände einen bleibenden Eindruck bei den Hotelgästen. Auch die Verantwortlichen bei SlowDown sind mit den Installationen sehr zufrieden. Das sehe die Hoteldirektion auch am sehr positiven Echo der Gäste.