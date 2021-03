„Willkommen im Silicon Veghel“ scherzt die niederländische Supermarktkette Jumbo über ihren neuen smarten Einkaufswagen, den sie entwickelt. Das Wortspiel beruht auf der Ähnlichkeit der Lösung zum Dash Cart von Amazon. Wie auch das prominente Vorbild scannt der Warenkorb alle gekauften Artikel beim Hineinlegen mit intelligenten Kameras in den Ecken. Im Hintergrund arbeitet eine künstliche Intelligenz, um die Produkte zu identifizieren. Beim Verlassen des Geschäfts wird der Einkauf über das an den Wagen via QR gekoppelte eigene Smartphone und eine App abgeschlossen, ganz nach dem „Just Walk out“-Prinzip. Der Spruch ziert auch das recht große Touchdisplay am Griff.

Auf dem Display sieht der Kunde während dem Shoppen seinen digitalen Einkaufszettel, quasi die spätere Rechnung, und weiß stets welcher Warenwert da bereits im Korb liegt. Gleichzeitig kann über das Display mit Produkten interagiert werden. So lassen sich beispielweise Infos zum Hersteller oder den Inhaltsstoffen von Lebensmitteln aufrufen oder die aktuellen Angebote im Store. Oder man kann durch Rezeptideen blättern und sich noch fehlende Produkte auf eine Art ‚Wunschliste‘ für den Einkauf setzen.

Ob diese technologische Innovation allerdings auch tatsächlich das Einkaufserlebnis der Kunden voranbringt, will Jumbo diesen Monat erstmal testen. Das Pilot-Projekt startet im Jumbo-Markt in Veghel, gegenüber der Firmenzentrale. Hier probieren Experten in den kommenden Wochen den Einkaufswagen der Zukunft aus. Bei Erfolg sollen die intelligenten Shopping-Begleiter breit ausgerollt werden. Jetzt heißt es Neugierig auf die Ergebnisse aus dem Silicon Veghel warten.