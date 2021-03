Hornbach läutet an prominenter Stelle in Wien derzeit mit einer außergewöhnlichen Out-of-Home Kampagne den Frühling ein. Am Mariahilfer Gürtel, einer der Hauptverkehrsadern der Stadt direkt neben dem Wiener Westbahnhof, hat der Projektbaumarkt einen grauen Betonklotz in Anfang März zu einem bunten Garten gemacht. Auf 1.250 Quadratmetern lassen sich hier tausende Frühblüher, Büsche, Bambussträucher und Efeuranken rund um eine Werbefläche für Riesenplakate bewundern. Die Fassade wurde dazu über mehrere Tage von einem Team versierter Landschaftsgärtner und Bühnenbauer Zentimeter für Zentimeter bepflanzt. Die Botschaft des Projekts: Überall kann Garten sein.

„Viele Menschen glauben, dass sie keine Möglichkeit für einen Garten haben. Mit dem Aufbau wollen wir genau das Gegenteil zeigen, nämlich das mit dem richtigen Projektpartner überall ein Garten entstehen kann: auf dem Balkon, vertikal auf Wänden oder sogar von der Decke hängend“, erläutert Johannes Friewald, Marketingleiter Hornbach Österreich. Die Idee für die grüne Außeninstallation stammt von Hornbachs langjähriger Kreativagentur Heimat aus Berlin, die mit Mediaplus Österreich und der Unterstützung durch den Vermarkter Wedia die Umsetzung vor Ort betreuten.

Passanten und Anwohner können die grünbewachsene Häuserfront noch bis Ende April bestaunen. Die verwendeten Pflanzen bleiben aber auch anschließend in Wien. Sie werden an Projekte des Vereins „Wagner-Brüder“ verteilt, der es sich zum Ziel gesetzt hat, mehr Grün in die Stadt zu bringen.