Vom individuellen Wartehallen-Design über die Integration von neuartigen Technologien bis hin zu schlicht bisher Ungesehenem – WallDecaux sucht für seinen „Summer Of Creative OoH“ kreative Bewerber, um ihnen einen Platz zu geben. Dazu stellt das Unternehmen seine Innovate-Wartehalle am Nollendorfplatz in Berlin Schöneberg ganz ohne Netzbuchung zur Verfügung.

Vergangenes Jahr etwa brachte Leo Burnett im Rahmen der Aktion die „Hungry Houses“ Kampagne für McDonalds auf eine Wartehalle am Alexanderplatz. Hier konnten Wartende mit dem Display interagieren und sich beispielsweise einen Burger bestellen, den ein Mitarbeiter aus der Filiale gegenüber dann mal eben vorbeibrachte – direkt zur Wartehalle.

Wer jetzt Interesse hat, seine eigene Kampagne/Projekt ebenfalls auf die Straße zu bringen, kann sich bis zum 17. Mai einfach beim Außenwerber melden. WallDecaux unterstützt die Kreativen dann beispielsweise in Sachen Entwicklung, Programmierung und gegebenenfalls sogar mit Hardware. Der Außenwerber prüft zudem die technische und genehmigungsfähige Umsetzbarkeit und ermittelt eventuelle technische Kosten vorab, die er allerdings nicht übernimmt. Ausgespielt werden soll die Kampagne dann im Zeitraum von Mitte Juni bis Ende August für maximal eine Woche.

Weitere Infos zur Aktion finden sich hier.