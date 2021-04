Eine der bekanntesten Formel 1 Strecken der Welt, der Bahrain International Circuit in Sakhir – Austragungsort des großen Preises von Bahrain – hat seinem Wahrzeichen ein neues Äußeres spendiert. Der kalifornische Digital Signage Anbieter StandardVision und Integrator Spectrum Lighting installierten am Clubhouse-Tower eine neue 360-Grad-Medienfassade. Die LED-Panels wurden an den oberen sieben der insgesamt zehn Stockwerke des Gebäudes angebracht. Die besondere Installation brachte dabei einige Herausforderungen mit sich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Mehr erfahren Video laden Vimeo immer entsperren

So musste beispielsweise die Länge jedes Panels exakt auf die Geometrie des jeweiligen Stockwerks zugeschnitten werden. Die Module wurden dabei hauchdünn vertikal abgemessen und nehmen allmählich in der Displayhöhe ab, um die Struktur des Turms zu betonen. Gleichzeitig wird so auch nicht die Sicht der Zuschauer im Gebäude beeinträchtigt. Die bereits vorhandenen Aluminium-Sonnenschutzlamellen jeweils unterhalb der neuen LED-Ringe wurden ebenfalls mit einer neuen Show-Beleuchtung versehen.

Um die insgesamt 4.000 Meter an Medien-Lichttechnik des Gebäudes zu verwalten, kommt die CMS-Plattform SVRunner von StandardVision zum Einsatz. Diese wurde kundenspezifisch angepasst und bietet zahlreiche vordefinierte Visualisierungen für verschiedene Szenarien. Gleichzeitig können aber auch Echtzeit-Inhalte auf der LED-Fassade ausgespielt werden. So liefert der Tower jetzt aktuelle Statistiken oder zeigt Rennhighlights, die aus jedem Blickwinkel zu sehen sind. Ein beeindruckendes Projekt, dass so wohl seinesgleichen sucht. Allerdings sitzt der Geldbeutel am arabischen Golf auch etwas lockerer.