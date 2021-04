Das Huawei IdeaHub Board ist das jüngste Modell der interaktiven Whiteboardlösungen des chinesischen Herstellers. Innovativ am digitalen Whiteboard, das in den Größen 65″ und 86″ erhältlich ist, ist die branchenweit erstmals verbaute optische Anti-Blaulicht-Technologie. Die vom TÜV Rheinland zertifizierte Technologie eliminiert schädliches blaues Licht und Farbstiche, schont so die Augen und sorgt dennoch für lebendige Bilder.

Zum Vergleich: Die herkömmliche softwarebasierte Anti-Blaulicht-Technologie und der Augenkomfort-Modus können schädliches blaues Licht nicht vollständig herausfiltern. Außerdem neigen sie dazu, dem Bildschirm einen Gelbstich zu verleihen, was zu visueller Ermüdung führt und die Farberkennung beeinträchtigt. Mit der Spectrum Offset-Technologie, die das schädliche blaue Licht der Lichtquelle blockiert, sorgt das IdeaHub Board für blauschwaches Licht, Farbkalibrierung und Umgebungslichtanpassung.

Ansonsten verfügt das IdeaHub Board über die klassischen Funktionen wie kabellose Projektion und intelligentes Schreiben. Für letzteres wird Zero-Gap-Bonding-Technologie mit diversen Softwarefunktionen kombiniert, um eine ultraniedrigen Schreiblatenz von 35 ms zu erzielen. Schreiben auf dem Board soll sich so wie mit Stift und Papier anfühlen. Zudem wandelt eine intelligente Text- und Grafikerkennung die Schrift auf Wunsch in Text etwa für E-Mails um.