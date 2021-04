„Gesundheit! So sollten Sie vielleicht nicht fliegen. Jetzt kostenlos stornieren“ – So oder so ähnlich reagieren derzeit Stelen von ClearChannel in Stockholm auf Nieser und Husten in ihrer Umgebung. Kränkelt jemand in der Nähe der Werbeflächen, wechselt das Motiv von einer allgemeine Reisewerbung der KLM Royal Dutch Airlines etwa mit einem schönen Surfziel zu einem neuen Poster mit Gesundheitswünschen. Gleichzeitig wird daran erinnert, dass KLM bei Unwohlsein kostenlose Stornierungen anbieten.

Die Kampagne soll auch effektiv daran erinnern, dass Fliegen gerade in der aktuellen Pandemie-Situation mit Erkältungssymptomen keine gute Idee ist.

Möglich macht die besondere Kampagne Technologie entwickelt von der Outdoor-Kreativagentur Havelle. Die stattete mehrere Werbeflächen des Außenwerbers in der Stockholmer Innenstadt mit einem AI-gesteuerten Abhörgerät aus. Erkennt die künstliche Intelligenz eines von rund 40.000 antrainierten Husten- und Niesgeräuschen, wird das Motiv gewechselt.