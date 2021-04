Eine aktuelle Rekrutierungskampagne für die Royal Navi versteckt und enthüllt ihre Botschaft in Form von QR-Code-Pixelbildern. Die deuten die Silhouette eines U-Bootes an der Meeresoberfläche an. Scannt man die QR-Codes, landet man auf der Rekrutierungs-Website der Royal Navy. Entwickelt wurde die interaktive Outdoor-Kampagne wurde von Kreativagentur Engine. Außenwerber Ocean Outdoor zeigt die Motive derzeit auf seinen Screens in London, Manchester und Birmingham.

Klasse ist die Integration von Computer-Vision: Kameras an den DooH-Screens erkennen, wie lange Passanten in der Umgebung das Motiv betrachten. Sieht jemand länger als fünf Sekunden hin, beginnt sich das sonst statische QR-Bild zu bewegen und das U-Boot taucht unter den QR-Wellen unter. Der kreative Ansatz soll die Tatsache widerspiegeln, dass der Submarine Service die am schwersten zu fassende Kampftruppe des Landes ist, die die geheimsten militärischen Missionen durchführt, während sie die Erde umrundet.

Die technikgetriebene Kampagne war der Gewinner eines Kreativ-Wettbewerbs von Engine und folgt auf eine erfolgreiche TV-Kampagne im letzten Jahr:

Auf DooH wird dabei das jüngste QR-Revival voll ausgenutzt. Nachdem die Codes jahrelang wenig bis keine Beachtung fanden, sind sie inzwischen fast omnipräsent – ob in Zeitschriften, im TV- und Streaming-Programm, an Produktregalen in Supermarkt oder auf Digital Signage und DooH – und werden auch vom Werbe-Publikum aktiv genutzt.

„Neugier ist der Schlüssel, wenn es darum geht, für The Submariners zu werben, denn sie zeichnen sich durch ihre Geheimhaltung aus“, kommentiert Hugo Isaacs, Art Director bei Engine „Wir hatten uns schon vorher mit Pixilation als Mittel zur Verschleierung von Botschaften beschäftigtm Aber mit den interaktiven QR-Codes haben wir dem noch eine interessante weitere Ebene hinzugefügt, die Informationen weitergibt, während sie gleichzeitig verborgen werden – ein Geheimnis, das darauf wartet, durch scannen der Codes gelüftet zu werden.“